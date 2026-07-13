Home > क्राइम > पहले लकड़ी से किया वार, फिर खाट पर लिटाकर रस्सी से गला घोंटकर की हत्या; घर पर पत्नी को 2 मर्दों के साथ देखकर हुई थी बहस

पहले लकड़ी से किया वार, फिर खाट पर लिटाकर रस्सी से गला घोंटकर की हत्या; घर पर पत्नी को 2 मर्दों के साथ देखकर हुई थी बहस

Gujarat Crime: गुजरात के बनासकांठा जिले में अवैध संबंध में एक और शख्स की मौत का मामला सामने आया है. जिसे पहले पत्नी और उसके प्रेमी ने स्वाभाविक मौत का मामला बताया था.

By: Sohail Rahman | Published: July 13, 2026 8:41:21 PM IST

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या


Gujarat Crime: गुजरात के बनासकांठा जिले के वाव-थराद इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की वजह से एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साज़िश रची. पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया है और मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि मृतक और आरोपी महिला के 9 बच्चे हैं, 8 बेटियां और एक बेटा. जहां 4 बेटियों की शादी हो चुकी है. वहीं अब 4 छोटी बेटियां और एक छोटा बेटा अब माता-पिता दोनों के सहारे से महरूम हो गया है. पिता की हत्या हो चुकी है और मां हत्या के आरोप में जेल में बंद है. इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

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क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, गणेशपुरा गांव के रहने वाले गामाभाई ठाकोर खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, जिसके बाद 8 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य और थराद पुलिस मौके पर पहुंचे. हालांकि शुरू में यह स्वाभाविक मौत का मामला लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस ने अपनी जांच के दायरे को बढ़ा दिया है.

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पत्नी का चल रहा था अफेयर

पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी नर्मदा उर्फ नबाबेन का गांव के ही रहने वाले प्रेमजी पटेल के साथ अवैध संबंध चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन गमाभाई खेत में जुताई के बाद देर शाम घर लौटे. घर पहुंचने के बाद उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेमजी पटेल और मुकेश ठाकोर के साथ देखा. जिसकी वजह से पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई हत्या की पुष्टि

पुलिस का कहना है कि बहस के दौरान नर्मदा ने लकड़ी के तख्ते से गमाभाई के सिर पर वार कर दिया. जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद नर्मदा, प्रेमजी पटेल और मुकेश ठाकोर ने उन्हें खाट पर लिटाया और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने अपराध को छिपाने के लिए अगले दिन परिवार और ग्रामीणों को बताया कि गमाभाई की स्वाभाविक मौत हो गई है. लेकिन बाद में पुलिस की सघन पूछताछ से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और पता चला कि गमाभाई की हत्या की गई है. उसके बाद सामने आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हत्या की पुष्टि हुई.

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Tags: crime newsGujarat news
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