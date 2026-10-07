Gujarat Crime: गुजरात में निभाई गई अजब रस्म! बहू के साथ एक-एक कर 9 लोगों ने बनाए संबंध

Gujarat Crime: गुजरात में शुद्धिकरण के नाम पर एक शादीशुदा महिला के साथ 9 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला का कहना है कि वह अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी. इस पर शुद्धिकरण की रस्म के नाम पर 9 लोगों ने एक-एक कर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. अब सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस गिरफ्तारी के आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

महिला के कपड़े उतारे फिर पीटा

पूरा मामला गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का है. स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ चली गई थी. बाद में उसके परिवार और समुदाय के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और कथित रस्म के लिए ले गए. आरोप है कि रस्म के नाम पर महिला के कपड़े उतारे गए फिर उसे बांधा गया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद वह जिस पुरुष के साथ गई थी कथित तौर पर महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया. साथ ही बताया कि घटना को रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया.

गैरमर्द ने बनाया संबंध

सुरेंद्रनगर पुलिस ने बताया कि महिला के कपड़े उतारे गए, उसे बांधा गया और उसके साथ मारपीट की गई, जबकि पुरुष को कथित तौर पर महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया. पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपियों पर BNS की धारा 70(1) (सामूहिक दुष्कर्म), 115(2) (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

घरवालों के सामने हुआ सामूहिक दुष्कर्म

बताया जा रहा है कि बहू के साथ 9 लोगों ने एक-एक कर सामूहिक दुष्कर्म किया. वही परिवार के सदस्य अपनी बहू के साथ दुष्कर्म होता हुआ देखते रहे. हैरत की बात यह है कि यह सब महिला को शुद्ध करने के नाम पर किया गया, क्योंकि वह पति को छोड़कर गैरमर्द के साथ चली गई थी.

पुलिस ने बयान जारी कर दी जानकारी

वहीं, पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलू ने बताया कि महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ चली गई थी। पुलिस के अनुसार, बाद में उसके परिवार और समुदाय के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और कथित रस्म के लिए ले गए. यहां पर बारी-बारी से 9 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया.

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