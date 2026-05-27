Gujarat Crime News: गैर महिला से पति के संबंध, फिर मुस्लिम महिला का हिंदू युवक ने किया ऐसा अंत; पुलिस ने खोला 1100 किमी दूर का रहस्य!

Gujarat Crime News: गुजरात के सूरत जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मुस्लिम लड़की हिंदू युवक के प्रेम में पड़ी तो उसे यह पता नहीं था कि उसकी जिंदगी के अंत की शुरुआत हो चुकी है. मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद पति की बेवफाई शुरू हुई. आखिरकार पति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक दूसरी महिला से बातचीत को लेकर हुए विवाद के चलते अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. गुजरात पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच अभी जारी है. बताया जा रहा है कि गुजरात पुलिस उसे सूरत लेकर जाने की तैयारी कर रही है.

पूरा मामला सूरत जिले की पलसाणा तहसील का है. गांव बगुमरा स्थित महादेव विला अपार्टमेंट में 22 वर्षीय युवती मैवीश खातून अफजल अली की हत्या करके पति शिवम रणजीत सिंह ठाकुर की हत्या करके फरार हो गया. मैवीश खातून अफजल अली और शिवम रणजीत सिंह ठाकुर दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले थे.

की थी लव मैरिज

दोनों एक गांव से थे. लव मैरिज करके सूरत आए थे. दोनों नाबालिग थे तभी से प्रेम संबंध थे. दोनों अलग-अलग धर्म से थे, इसलिए नाबालिग रहने के दौरान ही मैवीश खातून को रणजीत सिंह ठाकुर भगाकर गुजरात के सूरत लेकर गया. बाद में बालिग होने पर दोनों ने शादी कर ली और सूरत में कमरा लेकर रहने लगे. इस दौरान रणजीत ने नौकरी भी तलाश ली.

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17 मई 2026 को की हत्या

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रणजीत किसी महिला से इंस्टाग्राम से बात करता था. इसको लेकर पत्नी को एतराज था. धीरे-धीरे दोनों के बीच मतभेद होने लगे. गुस्साए रणजीत ने 17 मई, 2026 को महादेव विला अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 506 में हत्या कर दी और फरार हो गया. पुलिस की मानें तो रणजीत ने पत्नी मैवीश की गल दबाकर हत्या की.

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खुद किया जर्म कबूल

पुलिस पूछताछ में खुद रणजीत ने माना कि वह इंस्टाग्राम पर किसी महिला से बात करता था. 17 मई को दोनों में बहस हुई. इसके बाद गुस्साए रणजीत ने गला दबाकर पत्नी मैवीश की हत्या कर दी.

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