Home > क्राइम > रात के अंधेरे में छत पर वॉक कर रही थी छात्रा, चुपके से पहुंचा गार्ड, गले में बांधी तार और फिर…

रात के अंधेरे में छत पर वॉक कर रही थी छात्रा, चुपके से पहुंचा गार्ड, गले में बांधी तार और फिर…

Gujarat Crime: गुजरात के अहमदाबाद में इंटीरियर डिजाइनिंग की छात्रा के साथ पीजी की छत पर सुरक्षा कर्मी ने दुष्कर्म किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 10, 2026 8:37:16 AM IST

गुजरात में पीजी में रह रही छात्रा के साथ दुष्कर्म
गुजरात में पीजी में रह रही छात्रा के साथ दुष्कर्म


Gujarat Crime: गुजरात के अहमदाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां आनंदनगर इलाके में एक पीजी में रहने वाली इंटीरियर डिजाइनिंग की छात्रा के साथ सुरक्षा कर्मी ने दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि छात्रा रात में पीजी की छत पर टहलने गई थी. इसी दौरान सुरक्षा कर्मी ने छात्रा को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रा रात करीब 10 बजे पीजी की छत पर टहलने गई थी. उस समय सुरक्षा कर्मी धर्मसिंह भी छत पर मौजूद था.

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आरोपी की तलाश के लिए बनाई गई थी 10 टीमें

आरोप है कि जब वह उससे बचकर जाने की कोशिश करने लगी तो धर्मसिंह ने उसके गले में तार लपेटा और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. घटना के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका उपचार जारी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश के लिए आनंदनगर पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) और क्राइम ब्रांच की करीब 10 टीमें बनाई गईं थीं.

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सीसीटीवी फुटेज से खुला राज़

पुलिस की टीमों ने जब आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने शुरू किए तो आरोपी की गतिविधियों का पता चला. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मी धर्मसिंह लिफ्ट से छत पर जाता है और परिसर में घूमता नजर आता है.

हरदोई का रहने वाला है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है और कुछ दिन पहले ही पीजी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने लगा था. पुलिस ने उसे सुबह गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की जांच जारी है.

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Tags: crime newsGujarat news
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