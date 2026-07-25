60 साल पुराना पाकिस्तान का वो हमला, जिसमें मारे गए गुजरात के मुख्यमंत्री; जानिए 1965 के युद्ध की दर्दनाक कहानी

बलवंत राय मेहता गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे. साल 1965 के युद्ध में वह पाकिस्तानी सैनिक के हमले में मारे गए थे. 19 सितंबर 1965 को, जब युद्ध अपने चरम पर थी, तो मेहता अहमदाबाद से एक बीचक्राफ्ट एयरक्राफ्ट में सवार होकर रूटीन विज़िट के लिए मीठापुर जा रहे थे. उसी वक्त पाक सेना की कायरना हरकत की वजह से बलवंतराय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी.

रैली में शामिल होने जा रहे थे

19 सितंबर 1965 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंतराय मेहता को अहमदाबाद में एक रैली में शामिल होना था. इसके बाद उनका कार्यक्रम कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित मीठापुर जाने का था. इस यात्रा के दौरान बलवंतराय मेहता अपनी पत्नी सरोजबेन, तीन सहायकों (असिस्टेंट) और ‘गुजरात समाचार’ के एक पत्रकार के साथ विमान में सवार हुए. इस विमान को मीठापुर एयरपोर्ट पहुंचना था.

पाकिस्तान ने किया हमला

मुख्यमंत्री का बीचक्राफ्ट विमान अपनी तय उड़ान पर था. इसी दौरान पाकिस्तान की सेना को संदेह हुआ कि भुज क्षेत्र के पास उड़ रहा एक विमान उनकी सीमा की ओर बढ़ रहा है. स्थिति की जांच के लिए कराची के मौरीपुर एयरबेस से फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन दो अलग-अलग लड़ाकू विमानों से रवाना हुए.

उड़ान के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा. वहीं फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन आगे बढ़ते रहे और कुछ देर बाद भारतीय विमान तक पहुंच गए.

करीब पहुंचने पर हुसैन को पता चला कि यह एक नागरिक (सिविलियन) विमान है. उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को दी. हालांकि, वहां से उन्हें हमले का आदेश मिला. आदेश मिलने के बाद कैस हुसैन ने करीब 1,000 फीट की ऊंचाई से विमान पर पहला हमला कर दिया.

पाक ने बताया था गलती

उस हमले में विमान में सवार सभी आठ लोग मारे गए. बलवंतराय मेहता, जो एक जाने-माने राजनेता और भारत के पंचायती राज सिस्टम के ज़रिए ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के समर्थक थे, के जाने से पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई.उस समय, पाकिस्तान ने इस घटना को युद्ध के समय की “गलती” बताया था। हालांकि बाद में पायलटों में से एक ने दशकों बाद लिखे एक लेटर में पर्सनल अफ़सोस जताया, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की तरफ़ से कोई फ़ॉर्मल माफ़ी या मानावटी बात नहीं आई.

इसके बाद के दिनों में, भारत ने न सिर्फ़ एक लीडर के जाने का दुख मनाया, बल्कि मिलिट्री के बढ़ते तनाव के समय आम लोगों की ज़िंदगी को होने वाले बड़े खतरों का भी दुख मनाया. मेहता की मौत, हालांकि पारंपरिक युद्ध के दौर से जुड़ी है, फिर भी यह याद दिलाती है कि गलत अंदाज़ा और अविश्वास कितनी जल्दी दुखद घटना का कारण बन सकते हैं.

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