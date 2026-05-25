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Gujarat Bus Accident: दर्शन के सफर पर निकले श्रद्धालुओं की बस पलटी, 20 घायल, सास-बहू की दर्दनाक मौत

Rajkot Bus Accident: राजकोट से सोमवार को काफी चिंताजनक खबर आई है. दरअसल श्रद्धालुओं से भरी बस राजकोट में पलट गई. जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए. मरने वालों में 2 लोग सास-बहू है.

By: Shristi S | Last Updated: May 25, 2026 5:35:00 PM IST

राजकोट में दर्शन के सफर पर निकले श्रद्धालुओं की बस पलटी
राजकोट में दर्शन के सफर पर निकले श्रद्धालुओं की बस पलटी


Gujarat Bus Accident: गुजरात के राजकोट से सोमवार को काफी चिंताजनक खबर आई है. दरअसल श्रद्धालुओं से भरी बस राजकोट में पलट गई. जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए. 

मरने वालों में 2 लोग सास-बहू है. बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करी 4:30 पर हुई थी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

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कैसे हुआ हादसा?

सोमवार तड़के गोंडल शहर के पास एक निजी बस के पलट जाने से एक महिला और उसकी बहू की मौत हो गई, जबकि लगभग 20 अन्य लोग घायल हो गए. यह बस श्रद्धालुओं को एक धार्मिक स्थल पर ले जा रही थी. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना गोंडल तालुका के वोराकोटडा गांव के पास सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब बस चालक ने सामने से आ रहे एक ट्रक को रास्ता देने के लिए एक संकरी सड़क पर बस को पीछे किया.

सास-बहू की मौत

पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में खिड़की के पास बैठी दो महिलाओं को सिर में गंभीर चोटें आईं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान शांताबेन मकवाना और उनकी बहू मंजूबेन मकवाना के रूप में हुई है. दोनों गोंडल की रहने वाली थीं. घटना के बाद, घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और बस से यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की.

20 यात्री घायल अस्पताल में भर्ती

इस दुर्घटना में लगभग 20 लोग घायल हुए. हालांकि, ज़्यादातर यात्रियों को केवल मामूली चोटें आईं. सभी घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई यात्री बाल-बाल बच गए. सहायक पुलिस अधीक्षक (राजकोट ग्रामीण) प्रखर कुमार ने बताया कि सड़क बहुत संकरी थी. बस चालक ने एक ट्रक को रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई और एक खेत में जा गिरी.

मामले की जांच जारी

पुलिस ने पुष्टि की है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बस चालक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा. अधिकारी यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या दुर्घटना केवल चालक की लापरवाही के कारण हुई, या सड़क की खराब हालत ने भी इस हादसे में कोई भूमिका निभाई.

Tags: bus accidentgujarat
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