BAMS Paper Leak: गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS का पेपर लीक, सासंद संजय सिंह के बयान के बाद हड़कंप; गुस्से में स्टूडेंट्स

BAMS Paper Leak: गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS एग्जाम का पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं. आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में लगातार पेपर लीक होने के पीछे सरकार की मिलीभगत है. इस बीच, यूनिवर्सिटी ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल जांच कमेटी बनाई है.

देश में एग्जाम पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.नीट (UG) एग्जाम के बाद अब गुजरात में एक बड़ी घटना सामने आई है. जामनगर की मशहूर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS एग्जाम का पेपर लीक होने का आरोप लगा है. इस घटना से स्टूडेंट्स में काफी गुस्सा है. आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह ने अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और BJP पर सीधा हमला बोला है.

संजय सिंह ने क्या गंभीर आरोप लगाए?

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलीभगत है. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जहां भी BJP की सरकारें हैं, वहां पेपर लीक होना आम बात हो गई है. उन्होंने दावा किया कि स्कैम में शामिल कंपनियों के सत्ता से लिंक हैं. ये कंपनियां PM मोदी और BJP के मुख्यमंत्रियों के करीबी हैं. इसीलिए पेपर लीक माफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है.

जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ?

संजय सिंह ने गुजरात के इस नए मामले के बारे में डिटेल में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS के एग्जाम चल रहे हैं. BAMS का मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है. आप सासंद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि BAMS थर्ड ईयर का एग्जाम 20 जुलाई को होना था. आरोप है कि एग्जाम से ठीक पहले सवाल WhatsApp पर वायरल हो गए. एग्जाम में कुल 12 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से 11 वही थे जो पहले ही WhatsApp पर शेयर हो चुके थे. संजय सिंह ने डर जताया कि एग्जाम 2 अगस्त तक चलेंगे. पता नहीं तब तक और कितने पेपर लीक हो जाएंगे.

यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है?

जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में खलबली मच गई. इंचार्ज एग्जामिनेशन डायरेक्टर HP झाला ने इस मामले पर एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की सुबह एग्जाम शांति से हो गया था. लेकिन, शाम को मोबाइल फोन पर क्वेश्चन पेपर लीक होने की जानकारी मिली. इसके बाद वाइस चांसलर से कॉन्टैक्ट किया गया. मामले की जांच के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई. यूनिवर्सिटी ने कहा कि पेपर लीक की अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा. अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा. फिलहाल, 20 से 25 कॉलेजों के बचे हुए एग्जाम कैंसिल नहीं किए गए हैं. वे तय समय पर होंगे.

क्या है पूरा मामला?

BAMS थर्ड-ईयर सर्जरी-1 का पेपर 20 जुलाई को हुआ था.

आरोप है कि एग्जाम शुरू होने से पहले क्वेश्चन WhatsApp पर वायरल हो गए थे.

दावा किया गया कि वायरल हुए 12 सवालों में से 11 असल में एग्जाम में पूछे गए थे.

इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई.

इस घटना को लेकर AAP MP संजय सिंह ने BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए.

इस बीच, यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक की ऑफिशियली पुष्टि नहीं की है, और जांच चल रही है.

गुजरात पेपर लीक का एपिसेंटर बन गया है-जयराम रमेश

कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. 2014 से 2024 के बीच गुजरात में 34 पेपर लीक हुए. इनमें 2014 में GPSC चीफ ऑफिसर का पेपर, 2015 और 2016 में तलाटी का पेपर, 2018 में TAT-टीचर का पेपर, मुख्य सेविका का पेपर, नायब चिटनिस का पेपर और लोक रक्षक दल का पेपर, 2019 में नॉन-सेक्रेटेरिएट क्लर्क का एग्जाम, 2021 में हेड क्लर्क, DGVCL इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट और सब-ऑडिटर का एग्जाम, 2022 में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम और 2023 में जूनियर क्लर्क का एग्जाम शामिल हैं.

रमेश ने यह भी कहा कि 2024 की UP पुलिस भर्ती परीक्षा का बदनाम लीक भी अहमदाबाद से ही करवाया गया था. BJP के राज में, गुजरात भारत में सभी पेपर लीक का सेंटर बन गया है. मोदी सरकार के फास्ट-ट्रैक कोर्ट इस सिस्टमिक समस्या का हल नहीं हैं. वे ध्यान भटकाने वाले हैं. हमें अपने एग्जाम और एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, इस बारे में एक बड़ी, ईमानदार बातचीत की ज़रूरत है.