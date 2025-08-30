Home > देश > गुजरात में गरबा प्रेमियों की बढ़ेगी टेंशन, ‘बाबा वेंगा’ अंबालाल पटेल ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

गुजरात में गरबा प्रेमियों की बढ़ेगी टेंशन, ‘बाबा वेंगा’ अंबालाल पटेल ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Gujarat Navratri 2025: जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली। इस दौरान देश के कई हिस्सों में गरबे की धूम देखने को मिलती है। लेकिन गुजरात के गरबे की धूम कुछ अलग ही होती है। लेकिन इस बार इसका रंग कुछ फीका पड़ सकता है। दरअसल गुजरात के 'बाबा वेंगा' अंबालाल पटेल ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने वालों की टेंशन बढ़ा दी है

Published: August 30, 2025 20:09:00 IST

Ambalal patel prediction: जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली। इस दौरान देश के कई हिस्सों में गरबे की धूम देखने को मिलती है। लेकिन गुजरात के गरबे की धूम कुछ अलग ही होती है। लेकिन इस बार इसका रंग कुछ फीका पड़ सकता है। दरअसल गुजरात के ‘बाबा वेंगा’ अंबालाल पटेल ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने वालों की टेंशन बढ़ा दी है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाले अंबालाल पटेल ने नवरात्रि के दौरान बारिश की भविष्यवाणी की है। इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। गुजरात में नवरात्रि के नौ दिनों में माता की शक्ति की पूजा की जाती है। इस दौरान राज्य के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में बड़े गरबा आयोजन होते हैं। इन आयोजनों में हज़ारों लोग शामिल होते हैं। इन आयोजनों की तैयारियाँ कई महीने पहले से शुरू हो जाती हैं।

अंबालाल पटेल का पूर्वानुमान

अंबालाल पटेल ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान बारिश गरबा खेलने वालों का मूड बिगाड़ सकती है। मौसम की सही भविष्यवाणी करने वाले ‘बाबा वेंगा’ माने जाने वाले अंबालाल पटेल की चेतावनी पर लोग आँख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं। अंबालाल पटेल ने भविष्यवाणी की है कि 18 से 30 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से नवरात्रि के दौरान बारिश के आसार रहेंगे।

पारा भी कहर बरपाएगा

अंबालाल पटेल ने कहा है कि गुजरात में सितंबर के अंत तक मानसून या बरसात का मौसम देखने को मिलेगा। सितंबर के अंत में बारिश विदा हो जाएगी। अंबालाल पटेल पहले सरकारी नौकरी में थे। कृषि विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद, अब वे पूरे समय मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। कुछ मौकों पर वे राजनीतिक भविष्यवाणियाँ भी करते हैं। अंबालाल पटेल ने यह भी कहा कि 23 सितंबर के बाद, यानी नवरात्रि के दूसरे दिन से, राज्य में तापमान में भी वृद्धि होगी। अक्टूबर के महीने में, उन्होंने गुजरात के तटीय जिलों में तेज़ हवाएँ चलने की भविष्यवाणी की है।

Tags: gujarat navratri 2025lakshmi vilas palace garbavadodara united way garba news
