Al-Qaeda terrorists arrested: सीधे-साधे चेहरों के पीछे 4 दरिंदे! गुजरात ATS ने धर-दबोचे अल-कायदा के आतंकी, पहली तस्वीरें आईं सामने

Al-Qaeda terrorists photos: गुजरात एटीएस ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (AQIS) से जुड़े एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में कुल चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए चार आतंकियों में से दो गुजरात से, एक दिल्ली से और एक नोएडा (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आतंकी अलकायदा के एक्यूआईएस से जुड़े बताए जा रहे हैं।

गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैफुल्लाह कुरैशी (पिता: मोहम्मद रफीक), मोहम्मद फरदीन (पिता: मोहम्मद रईस) और मोहम्मद फैक (पिता: मोहम्मद रिजवान) के रूप में हुई है। इन सब ही आतंकियों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं।

गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए चारों आतंकियों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एटीएस के अनुसार, सभी आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है और वे भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि फिलहाल मामले की गहनता से जाँच की जा रही है और जल्द ही इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।

Gujarat ATS arrested four terrorists with links to AQIS (Al-Qaeda in the Indian subcontinent). A detailed press conference will be held: ATS DIG Sunil Joshi

(Pics: Gujarat ATS) pic.twitter.com/qV3119GztG

