Gujarat Assault Case 2020: दशकों बाद हुआ खुलासा, पूर्व भाजपा पार्षद निकला बेटे का पिता; मां ने पुलिस के समक्ष के किया चौंकाने वाला दावा

Gujarat Assault Case 2020 : गुजरात के मोरबी जिले में मरते हुए पिता को जिंदगी का दूसरा मौका देने के लिए किए गए मेडिकल टेस्ट से उस आदमी का सच सामने आ गया, जिसने कथित तौर पर अपने ही परिवार की एक महिला का शोषण किया था. ब्लड कैंसर से जूझ रहे एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश के दौरान गुजरात के मोरबी में दुष्कर्म की एक पुरानी जांच का खुलासा हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद के पति का नाम सामने आया है.

डॉक्टरों ने मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी, जिसके बाद संभावित स्टेम सेल डोनर के तौर पर उनके बेटे का टेस्ट किया गया. PTI के मुताबिक, पिता और बेटे के बीच जेनेटिक मिसमैच (जीन का मेल ना होना) का पता चलने पर मरीज की पत्नी ने 2020 में हुए कथित यौन शोषण का खुलासा किया. इसके बाद पुलिस ने मोरबी नगरपालिका की पूर्व बीजेपी पार्षद के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

1 लाख का लोन और कथित यौन शोषण

महिला की शिकायत के मुताबिक, वह आरोपी को उसके महिलाओं के कपड़ों के कारोबार के जरिये जानती थी। 2020 में, उसने कथित तौर पर अपने पति के इलाज के लिए उससे 1 लाख रुपये उधार लिए थे. उसने पुलिस को बताया कि वह पैसे वापस नहीं कर पाई. आरोपी ने कथित तौर पर इस स्थिति का फायदा उठाकर उस पर दबाव बनाया और उसका यौन शोषण किया.

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस जेएम आल ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह अपने पति के कैंसर के इलाज के लिए आरोपी से लिए गए 1 लाख रुपये वापस नहीं कर पाई तो आरोपी ने 2020 में कई बार उसका दुष्कर्म किया. महिला ने कथित घटना के कई साल बाद शिकायत दर्ज कराई.

वहीं, पुलिस ने कहा कि देरी की वजह उसके पति के मेडिकल इलाज से जुड़ी परिस्थितियां थीं. ब्लड कैंसर के मामलों में डॉक्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सलाह दे सकते हैं. कभी-कभी बच्चा अपने माता-पिता को स्टेम सेल डोनेट कर सकता है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटीरियल एक जैसा होता है, लेकिन डॉक्टरों को पहले यह जांचना होता है कि वे मैच करते हैं या नहीं.

5 साल बाद की दुष्कर्म की शिकायत

इस मामले में पुलिस ने कहा कि पिता और बेटे के बीच मिसमैच (मेल ना खाने) की बात सामने आने पर बच्चे के बायोलॉजिकल माता-पिता होने को लेकर सवाल उठे. वहीं, दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करने में 5 साल की देरी के बारे में पूछे जाने पर डिप्टी एसपी ने कहा कि जब मेडिकल टेस्ट से पता चला कि शिकायतकर्ता का पति उनके बच्चे का पिता नहीं है, तो उसने उसे 2020 में कथित दुष्कर्म के बारे में बताया और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस DNA टेस्ट करवाना चाहती है

फिलहाल, पुलिस पीड़िता के बयान की पुष्टि के लिए एक औपचारिक वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ा रही है. डिप्टी एसपी ने कहा कि हम अब DNA टेस्ट करवाने की योजना बना रहे हैं. हम इसके लिए कोर्ट से इजाज़त मांगेंगे. पुलिस ने कहा कि वे जांच के हिस्से के तौर पर दूसरे सबूत भी इकट्ठा कर रहे हैं और नतीजों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे. गुजरात में मोरबी और 8 अन्य नगर पालिकाओं को 1 जनवरी, 2025 को नगर निगम का दर्जा दिया गया था.