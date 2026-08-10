Home > क्राइम > Gujarat Crime: महिला के पेट पर बैठकर दबाता था…पति की खुली पोल तो पत्नी को देने लगा खौफनाक सजा

Gujarat Crime: महिला के पेट पर बैठकर दबाता था…पति की खुली पोल तो पत्नी को देने लगा खौफनाक सजा

Gujarat Crime: गुजरात के अहमदाबाद में महिला के साथ मारपीट और ससुराल वालों द्वारा परेशान करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पति का अवैध संबंध चल रहा था.

By: Sohail Rahman | Published: August 10, 2026 11:24:27 AM IST

गुजरात के अहमदाबाद में महिला के साथ पति ने की मारपीट
गुजरात के अहमदाबाद में महिला के साथ पति ने की मारपीट


Gujarat Crime: गुजरात के अहमदाबाद में महिला के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद महिला ने अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बताया जा रहा है कि शादी के 2 साल बाद उसे अपने पति के लैपटॉप में ‘आई लव यू’ और ‘आई मिस यू’ जैसे मैसेज मिले. जब पति के अवैध संबंध का राज़ खुला तो उसने महिला के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी.

बीमार होने के बावजूद महिला को खाना बनाने के लिए मजबूर किया. वह उसके पेट पर बैठकर उसका मुंह और गला दबाकर मारपीट करता था. इसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया.

You Might Be Interested In

महिला ने दर्ज कराई शिकायत

महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस शिकायत के मुताबिक, नरोडा में रहने वाली 30 वर्षीय युवती की शादी साल 2023 में मेहसाणा के एक युवक के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही शख्स अपनी पत्नी से शेयर बाजार में निवेश करने की डिमांड करने लगा. जिसके बाद थक हारकर युवती ने अपने पिता से डेढ़ लाख रुपये नकद और सोने के गहने लिए और अपने पति को दे दिए. इसके बावजूद भी उसके पति और ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज के रूप में और पेसे की मांग करने लगी.

यह भी पढ़ें – UP: आशिक से मिलने पर शौहर करता था विरोध, एक दिन पत्नी ने जबरन पिला दिया तेजाब; बरेली की ये घटना हैरान कर देगी

ननद नेपाली कहकर देती थी ताने

उसकी ननद महिला के साथ खाना बनाने को लेकर भी झगड़ा करती थी. इतना ही नहीं अक्सर उसे नेपाली कहकर ताने मारती थी. बीमार होने पर भी उसे इलाज के लिए ले जाने के बजाय खाना बनाने के लिए मजबूर किया जाता था. उसका पति उसके पेट पर बैठकर उसका मुंंह और गला दबाकर मारपीट करता था. इसी दौरान, उसे अपने पति के लैपटॉप पर किसी दूसरी महिला के साथ चैट मिली, जिसमें ‘आई लव यू’ और ‘आई मिस यू’ जैसे मैसेज थे. जब उसने इस बारे में उससे पूछा तो उसने उसके साथ मारपीट की.

पति ने महिला को घर से निकाला

पति ने युवती की बुआ की एक महिला दोस्त के साथ अश्लील इशारे करके संपर्क करने की कोशिश की थी. जिसके बाद उस महिला के बॉयफ्रेंड ने उसे धमकी दी थी. इसके बाद, पति ने 5 लाख रुपये की मांग को लेकर महिला को परेशान किया और उसे घर से निकाल दिया. जिसकी वजह से वह अपने माता-पिता के घर वापस चली गई. बाद में इस पूरे मामले को लेकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

यह भी पढ़ें – Sukumara Kurup: पहले ली आदमी की जान, फिर अपनी मौत का रचा ऐसा खेल… फिल्मों से भी खतरनाक निकली इस शातिर की कहानी

Tags: crime newsGujarat news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
Gujarat Crime: महिला के पेट पर बैठकर दबाता था…पति की खुली पोल तो पत्नी को देने लगा खौफनाक सजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gujarat Crime: महिला के पेट पर बैठकर दबाता था…पति की खुली पोल तो पत्नी को देने लगा खौफनाक सजा
Gujarat Crime: महिला के पेट पर बैठकर दबाता था…पति की खुली पोल तो पत्नी को देने लगा खौफनाक सजा
Gujarat Crime: महिला के पेट पर बैठकर दबाता था…पति की खुली पोल तो पत्नी को देने लगा खौफनाक सजा
Gujarat Crime: महिला के पेट पर बैठकर दबाता था…पति की खुली पोल तो पत्नी को देने लगा खौफनाक सजा