Home > देश > सिर्फ 3 फीट लंबाई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, जीवन की सभी मुश्किलों को छोड़कर बन गए मेडिकल अफसर, मिलिए गुजरात के डॉ गणेश बरैया से

सिर्फ 3 फीट लंबाई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, जीवन की सभी मुश्किलों को छोड़कर बन गए मेडिकल अफसर, मिलिए गुजरात के डॉ गणेश बरैया से

Ganesh Baraiya: गुजरात के गणेश बरैया ने सोसाइटी के सारे टर्म्स को पीछे छोड़कर कामयाबी को हासिल कर लिया है. गणेश बरैया 25 साल के हैं लेकिन देखने में वह किसी 5 साल के बच्चे की तरह लगते हैं, क्योंकि वह बौनेपन का शिकार हैं. उनकी लंबाई महज 3 फीट की है और उनका वजन 20 किलो है. आज वह मेडिकल अफर बन गए हैं लेकिन उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है. तो आइए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में विस्तार से.

By: Shivi Bajpai | Last Updated: November 27, 2025 1:51:43 PM IST

GANESH BARAIYA
GANESH BARAIYA


Ganesh Baraiya: 25 साल की उम्र में, तीन फुट लंबे और 20 किलो वजन वाले गणेश बरैया ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे. छोटे कद के इस डॉक्टर ने जिन्होंने चिकित्सा के अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, गुरुवार को चिकित्सा अधिकारी के तौर पर अपनी पहली पोस्टिंग शुरू की. यह बरैया के लिए एक उल्लेखनीय सफ़र का अंत है, जो बौनेपन के साथ पैदा हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 72% चलने-फिरने में दिक्कत हुई.

बरैया जन्म से ही बौनेपन के शिकार हैं. उनकी शारीरिक सीमाएं उन्हें कक्षा 12 में 87% नंबर मिले. उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर बनने के सपने की ओर कदम बढ़ाया. उन्होंने खूब मेहनत की और तैयारी की जिसके वजह से उनका डॉक्टर बनने का सपना साकार हो गया. गणेश बरैया को नीट में 233 अंक प्राप्त हुए हैं.

गुजरात सरकार ने उन्हें रोक दिया था 

2018 में गुजरात सरकार ने गणेश बरैया और दो अन्य विकलांग छात्रों को MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इनकार कर दिया. बरैया ने इस बात का विरोध किया. उनके स्कूल के प्रिंसिपल दलपत कटारिया और ट्रस्टी रेवतसिंह सरवैया ने उनकी मदद की. उन्होंने लड़ाई लड़ी. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया.

दोस्ती की तो दात देनी पड़ेगी

मेडिकल स्कूल ने बरैया के लिए अनोखी चुनौतियां पेश की थी. शरीर रचना विज्ञान के विच्छेदन की कक्षाओं के दौरान, उनके दोस्त और प्रोफेसर उनके लिए आगे की सीटें खाली रखते थे. सर्जरी के दौरान, सहपाठी उन्हें कंधे में उठाकर ले जाते थे ताकि वे ऑपरेशन टेबल को ऊपर से देख सकें.

दोस्तों और प्रोफेसर ने दिया खूब साथ

बरैया अक्सर कहते हैं कि उनके दोस्तों और प्रोफ़ेसरों ने हर मोड़ पर उनका हाथ थामे रखा. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी ऊंचाई कभी भी उनके ज्ञान की राह में बाधा न बने.अपनी नाज़ुक, बच्चेसदृश आवाज़ के बावजूद, बरैया में एक ठहरावभरा आत्मविश्वास रहता है.मरीजों से पहली मुलाक़ात में मिलने वाली आँखों की आश्चर्यभरी प्रतिक्रिया उनके लिए अब सामान्य हो गई है.शुरुआत में लोग उनके रूपरंग को देख कर हैरान रह जाते थे, पर जब वे सुनते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने किनकिन संघर्षों को पार किया है, तो उनका विश्वास पूरी तरह से उनके साथ हो जाता है.बरैया का लक्ष्य बाल रोग, त्वचा विज्ञान या रेडियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करना है.

Tags: Ahmedabadgujarat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
सिर्फ 3 फीट लंबाई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, जीवन की सभी मुश्किलों को छोड़कर बन गए मेडिकल अफसर, मिलिए गुजरात के डॉ गणेश बरैया से

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिर्फ 3 फीट लंबाई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, जीवन की सभी मुश्किलों को छोड़कर बन गए मेडिकल अफसर, मिलिए गुजरात के डॉ गणेश बरैया से
सिर्फ 3 फीट लंबाई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, जीवन की सभी मुश्किलों को छोड़कर बन गए मेडिकल अफसर, मिलिए गुजरात के डॉ गणेश बरैया से
सिर्फ 3 फीट लंबाई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, जीवन की सभी मुश्किलों को छोड़कर बन गए मेडिकल अफसर, मिलिए गुजरात के डॉ गणेश बरैया से
सिर्फ 3 फीट लंबाई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, जीवन की सभी मुश्किलों को छोड़कर बन गए मेडिकल अफसर, मिलिए गुजरात के डॉ गणेश बरैया से