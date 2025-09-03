Home > देश > GST Council Meeting: सिर्फ 5% और 18% के होंगे 2 स्लैब, जूते-चप्पल और कपड़े हो जाएंगे सस्ते, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट

GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग के पहले दिन यानी बुधवार को कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका फायदा कारोबारियों और आम लोगों को मिलेगा। कई सामान सस्ते होंगे। आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी वस्तुएं जैन जो सस्ती होने वाली हैं?

Published By: Shivani Singh
Published: September 3, 2025 23:06:00 IST

gst council meeting 2025 :  GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग के पहले दिन यानी बुधवार को कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका फायदा कारोबारियों और आम लोगों को मिलेगा। इसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मीडिया को जानकारी दी है कि स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए अब सिर्फ दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही लागू किए जाएंगे।

ये सभी सामान होंगे सस्ते

जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान, यानी ये वस्तुएं सस्ती होंगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर मिल्क, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा या कुछ भी, इन सभी पर जीएसटी शून्य होगा। 28% से घटाकर 18% – एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी अब 18%

कपड़े और जूते होंगे सस्ते

जानकारों की मानें तो GST काउंसिल ने बुधवार को बैटक में फुटवियर के साथ-साथ कपड़ों के दामों पर टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, 2,500 रुपये तक के फुटवियर और कपड़ों पर अब सिर्फ 5 प्रतिशत ही GST लगया जाएगा जो पूर्व में 1,000 रुपये तक की लिमिट थी। इस तरह 1,000 रुपये से ऊपर के सामान पर 12 प्रतिशत GST लगता था। अब 1000 रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है। ऐसे में राहत मिलनी तय है।

पीएम मोदी ने GST काउंसिल के फैसले पर जताई खुशी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की GST परिषद ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा GST दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।

