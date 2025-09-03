GST Council meeting 2025: कुल 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स, किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी!

GST slab revision: बुधवार, 3 सितम्बर का दिन पुरे भारतवासियों के लिए खुशखबरी लेकर आया। GST परिषद ने सिर्फ दो तरह के स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद कई ऐसे सामान हैं जिसपर या तो सस्ते कर लगेंगे या फिर बिलकुल भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसी तरह कुल 33 प्रकार के जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ये कि जीरो प्रतिशत टैक्स। आइए आपको बताते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर क्या कहा?

33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया है। उन्होंने आगे कहा, “ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा मूवर, खाद बनाने की मशीनें आदि शामिल हैं, जैसे कृषि उत्पाद 12% से घटकर 5% हो गए हैं। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा, 12% से घटकर 5% प्राकृतिक मेन्थॉल है… फिर से, 12% से घटकर 5%, हस्तशिल्प और श्रम-प्रधान क्षेत्र भी। ये क्या हैं? हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े के सामान। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया है।”

उन्होंने कहा, “कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों की कीमत 5 से घटाकर 0 और 3 कर दी गई है। कई दवाओं की कीमत 12% से घटकर 5% हो गई है… इसी तरह, दृष्टि सुधारने वाले चश्मों और गॉगल्स की कीमत भी 28% से घटकर 5% हो गई है।”

PM नरेन्द्र मोदी ने भी ख़ुशी जाहिर की

GST परिषद् के इस फैसले पर नरेंद्र मोदी ने भी ख़ुशी जाहिर की है उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा “अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी।

केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।

यह बताते हुए खुशी हो रही है कि @GST_Council, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।

व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

