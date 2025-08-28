Home > देश > विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग

विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग

Nikki murder case: निक्की हत्याकांड में एक ऐसा खुलासा हुआ है। जिसकी वजह से केस में नया मोड़ ले लिया है। जिसकी नजहसे पति विपिन को सजा से राहत मिल सकती है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 28, 2025 13:29:03 IST

Nikki murder case
Nikki murder case

Greater Noida Nikki murder case: निक्की हत्याकांड में 7 दिन हो गए हैं लेकिन मामला और भी उलझता जा रहा है। मामले में निक्की के हत्या के आरोप में पति विपिन भाटी अपने मां, बाप और भाई के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। जहां निक्की के घरवाले इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन के गांव वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं।अब इस मामले में निक्की का मौत से पहले का बयान सामने आया है, जिससे विपिन को सजा से कुछ राहत मिल सकती है।

निक्की ने अस्पताल में क्या कहा ? 

बता दें कि 21 अगस्त की शाम को निक्की को जब अस्पताल ले जाया गया तो उसने बताया कि सिलेंडर फटने से आग लग गई। वह इस आग में जल गई। अस्पताल की मेमो कॉपी में भी इस का जिक्र किया गया है। पुलिस ने जब निक्की के घर पर जाँच की, तो पाया कि घर में सिलेंडर फटने जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। उन्हें वहाँ सिर्फ़ थिनर मिला था।

क्या निक्की के इस बयान से बच जाएगा विपिन ? 

अब इस बात का पता तो आने वाले समय में ही चलेगा कि निक्की द्वारा दिए गए इस बयान से उसके पति विपिन को सजा से राहत मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि कोर्ट  मृतक द्वारा मृत्यु से पहले दिए गए बयान को ही सबूत मानती है। लेकिन यह बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत मृत्यु के कारण से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही अदालत को यह भी विश्वास होना चाहिए कि बयान देते समय व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था और बयान सच्चा और स्वैच्छिक था। इसे मृत्युपूर्व कथन कहते हैं, और कानून मानता है कि मरते हुए व्यक्ति के अंतिम शब्द सच्चे होते हैं।

बयान कौन दर्ज कर सकता है?

यह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जा सकता है।मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिया गया बयान ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है।अगर कोई आपात स्थिति हो और मजिस्ट्रेट को बुलाना संभव न हो, तो बयान किसी भी लोक सेवक जैसे डॉक्टर द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है।

जो Kejriwal भी न कर सके वो कर गईं CM Rekha, दिल्ली के छात्रों को दे दिया जबरदस्त तोहफा

हर पहलू से जाँच कर रही पुलिस

पुलिस अभी भी इस मामले की हर पहलू से जाँच कर रही है। इधर, निक्की की बहन लगातार कह रही है कि निक्की की हत्या उसकी आँखों के सामने की गई। निक्की के बेटे ने भी यही बयान दिया है। उसने कहा- पहले माँ पर कुछ डाला गया, फिर उसे लाइटर से जला दिया गया।

Surat Buisness Update: सूरत में हीरा उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ का असर,उद्योग में गहराएगा संकट

Tags: Nikki Murder Case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग
विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग
विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग
विपिन को नहीं होगी सजा? निक्की के डॉक्टर ने बताया कुछ ऐसा, सुन पुलिस भी दंग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?