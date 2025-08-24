Greater Noida Nikki murder case: नोएडा पुलिस ने किया आरोपी पति का एनकाउंटर, मचा हड़कंप

Greater Noida Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी उसके पति विपिन को आज पुलिस ने सिरसा चौराहे के पास मुठभेड़ में पैर में गोली मार दी। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सिरसा के पास उसे गोली मार दी और उसके पैर में गोली लग गई।

विपिन गिरफ्तार

इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि विपिन ने अपनी पत्नी निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिसके चलते यह मामला दो दिनों से सुर्खियों में है। पुलिस ने निक्की के पति विपिन के अलावा उसके साले और सास-ससुर को भी मुख्य आरोपी बनाया है। विपिन ने मासूम बच्चे के सामने ही अपनी पत्नी निक्की को आग लगाकर मार डाला था और फरार हो गया था।

विवाहिता की बेरहमी से पिटाई

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गाँव में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की बेरहमी से पिटाई की और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे ज़िंदा जला दिया।

जब महिला गंभीर रूप से झुलस गई, तो उसकी बहन पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले गई। दो अस्पताल बदले गए, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद, मृतक महिला की बहन और परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

रूपबास गाँव निवासी भिखारी सिंह ने बताया कि उनकी बेटी कंचन (29) और निक्की (27) की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गाँव निवासी रोहित और उसके भाई विपिन के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में एक स्कॉर्पियो कार और सारा सामान दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले 35 लाख रुपये की मांग करने लगे।

शादी के बाद से ही पति विपिन भाटी, देवर रोहित भाटी, सास दया और ससुर सत्यवीर लगातार 35 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों की मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा। ससुराल वाले दोनों बहनों के साथ मारपीट करते थे। कई बार पंचायत के माध्यम से समझौता भी हुआ, लेकिन आरोपी समझौते के लिए तैयार नहीं हुए।

उधर, मृतक निक्की की बड़ी बहन कंचन का आरोप है कि गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे उसकी सास दया और देवर विपिन ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सास दया ने हाथ में ज्वलनशील पदार्थ लिया और विपिन को पकड़ा दिया। विपिन ने उसे पीड़िता की बहन निक्की पर फेंक दिया। उसकी गर्दन पर भी वार किया। उसे बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद उसकी बहन बेहोश हो गई। आरोपियों ने उसे जिंदा जला दिया।

उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। कंचन ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस बीच, कंचन ने आरोपियों द्वारा उसे पीटने और आग लगाने का वीडियो बना लिया।

निक्की को तुरंत फोर्टिस और फिर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना के वक्त कंचन का पति रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर भी मौजूद थे। कंचन की शिकायत पर पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।