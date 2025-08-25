एक महीने से रच रहा था हत्या की साजिश, निक्की मर्डर केस में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, नाम सुन परिवार वालों के उड़े होश

Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मृतका के जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने निक्की के पति और सास दयावती को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी के बड़े भाई को गौतम बुद्ध नगर, कासना सिरसा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। बता दें कि रोहित घटना के बाद से गायब था। मैनुअल इंटेलिजेंस और सीक्रेट इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस रोहित तक पहुंचने में कामयाब रही।

विपिन के पैर में मारी गोली

रविवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में विपिन के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद अदालत के आदेश पर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है कि निक्की और कंचन जीविका चलाने के लिए पार्लर चलाती थीं। क्योंकि विपिन और उसका भाई कोई काम नहीं करते थे। ऐसे में विपिन निक्की की कमाई चुरा लेता था।

पार्लर खोलने में परिवार ने की थी मदद

निक्की और उसकी बहन कंचन को पार्लर खोलने में उनके परिवार ने मदद की थी। दोनों बहनें मिलकर पार्लर चलाती थीं। साथ ही, उन्होंने अपने पार्लर के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला था, जिस पर वह अपने मेकअप और दुल्हन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती थीं, लेकिन उनके ससुराल वालों को यह भी पसंद नहीं था। विपिन इस बात को लेकर निक्की से झगड़ा भी करता था। आरोप है कि फरवरी में ससुराल वालों ने उनका पूरा पार्लर ही तहस-नहस कर दिया था।

कोई काम नहीं करते थे दोनों भाई

निक्की के पिता ने बताया कि दोनों भाई कोई काम नहीं करते थे। शादी के बाद से ही वे पैसे मांगते रहते थे। कभी कहते थे कि अपनी मर्सिडीज़ हमें दे दो, तो कभी कहते थे कि अपनी स्कॉर्पियो हमें दे दो। विपिन के पास कोई काम नहीं था। इसलिए मैंने अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद की। फिर उसने पार्लर से पैसे चुराने शुरू कर दिए। निक्की के पिता के एक रिश्तेदार ने बताया कि विपिन की नज़र एक साल से भी ज़्यादा समय से उनकी मर्सिडीज़ पर थी। वह निक्की के पिता से कहता था कि उसे एक मर्सिडीज़ दे दो या 60 लाख रुपये दे दो।

साजिश रच रहा था विपिन

जाँच में पता चला कि विपिन ने निक्की की हत्या अचानक या गुस्से में नहीं की, बल्कि वो एक महीने से इसकी साजिश रच रहा था, जिसे उसने 21 अगस्त को अंजाम दिया। विपिन एक महीने पहले दिल्ली गया था और ब्यूटी पार्लर के नाम पर एक दुकान से थिनर खरीदा था। यानी निक्की के साथ इस दरिंदगी की योजना उसने एक महीने पहले ही बना ली थी।

माँ के साथ मिलकर उसे ज़िंदा जला दिया

इसके बाद, गुरुवार, 21 अगस्त को विपिन ने अपनी माँ के साथ मिलकर निक्की पर दिल्ली से लाया हुआ थिनर छिड़का और उसे लाइटर से आग लगा दी। निक्की को जलाते समय उसका बेटा भी वहाँ मौजूद था, जिसने अपनी आँखों से देखा मंज़र बयान किया। बच्चे ने रोते हुए बताया कि उसके पिता विपिन ने उसे ऊपर भेजा और उसके सामने उसकी माँ को लाइटर से जला दिया। घटना के बाद जब विपिन से पूछा गया कि क्या उसे कोई अपराधबोध है, तब भी उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है।