Instagram reel या Male ego… क्या है निक्की भाटी की पूरी कहानी, जानें पूरा मामला..!

Nikki Bhati Full Case Update : 21 अगस्त को 26 साल की महिला निक्की भाटी का दहेज के चलते मर्डर हो गया है. ऐसे में इस केस पर बहुत सी बाते हो रही हैं. अब तक इस केस में क्या-क्या हुआ है. हर एक रिपोर्ट जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: August 26, 2025 16:24:35 IST

Nikki Bhati Full Case Update : भारत में दहेज नाम का शब्द न जानें कितने लोगों की जान ले रहा है. हाल ही में एक केस ने हर किसी की रूह कंपा दी है. ग्रेटर नोएडा की निवासी निक्की भाटी को दहेज के लिए उसके पति ने जान से मार दिया है. ये मामला कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव का है. यहां पर दहेज की मांग पूरी न करने पर निक्की को बेहरहमी से मार दिया गया है.

मृतका निक्की की शादी साल 2016 में हुई थी और ससुराल वालों ने 35 लाख के दहेज की मांग की थी. मांग न पूरी कर पाने पर निक्की को बहुत पीटा और फिर उसे जला दिया गया. निक्की की एक बहन है उसकी शादी भी उसी परिवार में हुई थी. ये घटना 21 अगस्त की बताई जा रही है. निक्की की फैमिली का कहना है कि उन्होंने काफी दहेज दिया था, जिसमें- एक Scorpio SUV, ज्वैलरी, 36 लाख नगद आदि चीजें दी थी, लेकिन ससुराल पक्ष की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी.

अब तक कितने लोग हुए अरेस्ट?

निक्की मडर केस में अब तक पति विपिन, मां दया पिता सतवीर और भाई रोहित को अरेस्ट किया गया है. विपिन के पैरों में एक गोली लगी क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी से भागने की सोच रहा था. 

इस केस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जो निक्की की बहन कंचन ने कैप्चर किया था, जिसमें निक्की पर हुए अत्याचारों को दिखाया गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निक्की और उनकी बहन कंचन की शादी एक ही घर में हुई थी और दोनों के साथ ही अत्याचार होता था. कभी सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर तो कभी दहेज की मांग न पूरी होने पर.

बेटे ने दिया बयान

निक्की भाटी हत्याकांड जहां पर हर मोड़ पर कुछ नया सामने आ रहा है में एक बच्चा शामिल हुआ है. आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक निक्की भाटी का एक 6 साल का बेटा है, जिसने गवाही दी है कि उसकी मम्मी को पापा ने कुछ डाल कर आग लगा दी. वैसे तो ये बात लोग कह रहे हैं कि बच्चा है बहला दिया होगा ये वो, लेकिन अब देखना ये है कि बच्चे की बात सुन केस को न्याय मिलेगा या अभी और कुछ भी बाकी है.

रील बनाने पर भी होता था झगड़ा

निक्की भाटी की हत्या केस जांच में पड़ोस के लोगों का दावा है कि निक्की और उसकी बहन कंचन रील बनाती थी जो कि उनके पति को नहीं पसंद था. इसको लेकर के विपिन और रोहित दोनो विरोध करते थे. पड़ोसियों का कहना है कि निक्की और कंचन ब्यूटिपार्लर चलाते थे जिसमें वो मेकओवर की रील इंस्टा पर शेयर करते थे जिसकी वजह से भी घर में काफी लड़ाई होती थी. एक बार तो दोनों बहने घर से भी चली गई थी. फिर पंचायत के फैसले के कुछ दिन बाद दोनों ससुराल वापस लौटी.
 
वहीं निक्की भाटी के पिता भिकारी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मारा है, बेटी की मौत का मेन कारण दहेज हैं सोशल मीडिया नहीं. निक्की के गांव के लोगों ने विपिन और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

दोनों बेटियों की एक ही घर में शादी करने की वजह

निक्की के पिता भिकारी सिंह ने आज तक से बात की और दोनों बेटी की एक घर में ही शादी करने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था, दोनों बहने एक घर में जाएंगी तो खुश रहेंगी.  उनके भी सिर्फ दो भाई थे और हमारी भी बस दो बेटिंया, तो हमने सोचा परिवार छोटा है, अच्छा है इसलिए शादी कर दी. लेकिन शादी के बाद बेटियां कभी खुश नहीं रही, उन्हें बस दुख ही मिला है.

पति का किसी और से चल रहा था चक्कर

निक्की मर्डर केस में अब लव ट्राएंगल का मामला भी सुनने को मिल रहा है. निक्की के चाचा का आरोप है कि विपिन का दादरी की एक लड़की के साथ चकक्र चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था. यहां तक की इस बात की जानकारी विपिन के परिवार को भी थी.

विपिन ने ऐसे की हत्या की प्लानिंग

बहुत से खुलासों में सामने आया है कि अपनी दादरी वाली प्रेमिका से शादी करने के लिए विपिन निक्की को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, ये करने के लिए उसने अपनी पत्नी को करेंट तक लगाया, लेकिन इस कोशिश से वो बच गई. 

एक और रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है कि निक्की को मारने के लिए विपिन ने बड़ी मात्रा में एक थिनर खरीदा और वो थिनर दिल्ली से निक्की के पार्लर के नाम पर खरीदा गया था, जिसके बाद उस थिनर को स्टोर रूम में रखकर निक्की की हत्या को अंजाम दिया.

