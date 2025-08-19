Sharda University Student Suicide: ‘सॉरी बाबा! मैं बुढ़ापे में आपका…’, सुसाइड नोट में शिवम ने लिखीं ऐसी-ऐसी बातें, पढ़कर फट गया पिता का कलेजा

Sharda University Student Suicide: आत्महत्या! ये वो शब्द है जिसके शिकार हर साल हजारों छात्र होते हैं। वहीँ एक बार फिर ऐसे ही छात्र ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ ये मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है। दरअसल,शारदा विश्वविद्यालय के बी.टेक के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली है। वहीँ हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया जब छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, छात्र की पहचान शिवम डे के रूप में की जा रही है। वहीँ ये छात्र मूल रूप से मधुबनी, बिहार का रहने वाला था।

जानिए क्या है मामला

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीटेक छात्र शिवम डे ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, इस नोट में उसने अपनी मौत का ज़िम्मेदार खुद को ठहराया है। शिवम ने बेडशीट से फंदा बनाया और फिर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। वहीँ इस दौरान पुलिस ने शिवम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीँ अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

सुसाइड नोट में क्या लिखा

वहीँ जो सुसाइड नॉट उसके कमरे से मिला उस नोट में लिखा था कि, “पुलिस से प्रार्थना है कि किसी को भी मेरी मौत के लिए ब्लेम ना करे। कॉलेज प्रबंधन से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरी जितनी भी फीस लगी है, उसे मेरे पिताजी को वापस कर दो। मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं। मैं शायद इस एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं था। मैं अपने आर्गन को डोनेट करना चाहता हूं। शिवम डे ने सुसाइड नोट में आगे लिखा, मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनको मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा है। सॉरी बाबा, मैं बुढ़ापे में आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सका। मैं किसी प्रकार का स्ट्रैस और प्रेशर नहीं झेल पा रहा हूं। सॉरी

