Home > देश > Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर

Greater Noida Plans 45 New Bus Stops: ग्रेटर नोएडा में यात्रियों की सुविधा के लिए 45 नए आधुनिक बस स्टॉप बनाए जाएंगे. इनमें CCTV, मोबाइल चार्जिंग और डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे कनेक्टिविटी और सफर बेहतर होगा.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 24, 2026 12:20:43 PM IST

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर


Greater Noida Plans 45 New Bus Stops:  ग्रेटर नोएडा के लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है शहर में बढ़ती आबादी और सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 45 नए बस स्टॉप बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस पहल का उद्देश्य बस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना और शहर के अलग-अलग इलाकों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. नए बस स्टॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे लोगों का सफर पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनेगा.

अधिकारियों के अनुसार, नए बस शेल्टर शहर के कई प्रमुख स्थानों पर बनाए जाएंगे. इनमें गौर चौक, एक मूर्ति, बिसरख, परी चौक, सूरजपुर, स्वर्ण नगरी और कलेक्ट्रेट क्षेत्र शामिल हैं. ये सभी इलाके पहले से ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट माने जाते हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में यात्री बस सेवाओं का उपयोग करते हैं.

You Might Be Interested In

 क्या है अथॉरिटी की योजना?

ये परियोजना बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के तहत विकसित की जाएगी. इसके तहत एक निजी एजेंसी बस स्टॉप के निर्माण से लेकर संचालन और रखरखाव तक की जिम्मेदारी संभालेगी. अथॉरिटी जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिसके बाद चयनित एजेंसी काम शुरू करेगी.

 मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

नए बस स्टॉप को यात्रियों की जरूरतों के अनुसार आधुनिक बनाया जाएगा. यहां CCTV कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और डिजिटल रूट सूचना डिस्प्ले जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इन व्यवस्थाओं से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें बसों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

ग्रेटर नोएडा की सार्वजनिक बस सेवा की शुरुआत 45 बसों के साथ हुई थी, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए अब ये संख्या बढ़कर 100 बसों तक पहुंच चुकी है. वर्तमान में ये बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ रही हैं.

 लोगों से मांगे गए सुझाव

अथॉरिटी बस सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए नागरिकों की राय भी ले रही है. रूट विस्तार, बसों की संख्या और संचालन व्यवस्था से जुड़े सुझावों के आधार पर भविष्य की योजनाओं में बदलाव किए जा सकते हैं.

अधिकारियों का कहना है कि जुलाई से बस सेवाओं के संचालन समय में भी बढ़ोतरी की जा सकती है. इसका मेन कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ने वाली यात्री संख्या को ध्यान में रखना है. यदि समय बढ़ाया जाता है तो एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को अधिक सुविधाजनक परिवहन विकल्प मिल सकेगा.

Tags: greater noida newsGreater Noida Plans 45 New Bus Stops
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी...

June 24, 2026

बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली...

June 23, 2026

अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!

June 23, 2026

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा ऐलान! शहर में बनेंगे 45 नए बस स्टॉप, इन इलाकों पर दिया जा रहा जोर