कुत्ते-बिल्ली को यूं ही सड़क पर छोड़ा तो जेब होगी ढीली, जारी हुआ नया नियम, देना होगा 10 हजार जुर्माना

आपके घर में अगर पालतू कुत्ता या बिल्ली है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के नए नियम लागू हो गए हैं. अब माइक्रोचिप लगे पालतू जानवर को सड़क या सार्वजनिक जगह पर छोड़ने पर मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

कब से लागू होगा नियम?

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के ये जो नए नियम लागू हुए हैं उसे इसी 1 अक्तूबर से लागू किया जाएगा. यानी कि अब सड़क पर माइक्रोचिप लगा पालतू जानवर मिलने पर उसके मालिक की पहचान की जाएगी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस नियम से पेट लवर्स को दिक्कत आ सकती है.

मालिक का इस तरह लगाया जाएगा पता

इस नियम के लागू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेट्स के मालिक का पता कैसे लगाया जाएगा. अगर कोई माइक्रोचिप लगा कुत्ता या बिल्ली सड़क पर लावारिस हालत में मिलता है, तो अधिकारी उसकी चिप की जांच करेंगे. स्कैन करने पर मिलने वाली डिटेल्स से पेट्स के मालिक की पहचान की जाएगी और उसके खिलाफ तय नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी. अंगर बनाए गए नियमों का उल्लंघन होता है, तो पेट्स के मालिकों को जुर्माना देना पड़ सकता है.

लाइसेंस बनवाना होगा जरूरी

अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो उसका लाइसेंस बनवाना जरूरी है. GCC ने बिना लाइसेंस डॉग रखने वालों पर सख्ती की है. नए नियम के मुताबिक, बिना लाइसेंस कुत्ता रखने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए पेट्स रखने वाले लोगों को लाइसेंस से जुड़े नियमों का ध्यान रखना होगा.

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