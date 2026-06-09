13000 करोड़ का नया एयरपोर्ट! ग्रेट निकोबार में भारत का मास्टरस्ट्रोक, जानें क्यों चीन में मचा हड़कंप

Great Nicobar Airport Project,: सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत INS बाज़ पर मौजूदा नेवल एयरफील्ड को बढ़ाने के बजाय 13,000 करोड़ रुपये का नया ग्रीनफील्ड सिविल-मिलिट्री एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है. यह कदम इकोलॉजिकली सेंसिटिव आइलैंड पर 81,000 करोड़ रुपये के मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ती पॉलिटिकल लड़ाई के बीच उठाया गया है.

मिलिट्री एविएशन की ज़रूरतों को भी करेगा पूरा

सरकार और डिफेंस सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित डुअल-यूज़ एयरपोर्ट ग्रेट निकोबार के दक्षिण-पूर्वी तट पर गैलाथिया खाड़ी के पास चिंगेन में बनेगा और यह सिविलियन और मिलिट्री एविएशन दोनों की ज़रूरतों को पूरा करेगा. यह लोकेशन स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मलक्का स्ट्रेट के पश्चिमी रास्तों के पास है, जो हिंद महासागर और साउथ चाइना सी को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे बिज़ी समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है.

मॉनिटरिंग के लिए एक अहम जगह

ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक और एनर्जी शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा इन पानी से होकर गुजरता है, जिससे यह आइलैंड पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री एक्टिविटी की मॉनिटरिंग के लिए एक अहम जगह बन जाता है. अधिकारियों का कहना है कि यह एयरपोर्ट इस ज़रूरी ट्रेड रूट पर डेवलपमेंट को मॉनिटर करने और उस पर रिस्पॉन्ड करने की भारत की क्षमता को मज़बूत करेगा. इस फैसले से कैंपबेल बे में इंडियन नेवी के INS बाज़ एयर स्टेशन पर रनवे को बढ़ाने के लंबे समय से चले आ रहे प्लान को रोक दिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, स्टडी में पाया गया कि मौजूदा 4,500 फुट के रनवे को लगभग 10,000 फुट तक बढ़ाना मुश्किल होगा क्योंकि इलाके की सीमाएं, नेविगेशन में चुनौतियां और बड़े सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. अधिकारियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि रनवे बढ़ाने से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तुलना में आदिवासी बस्तियों, जंगलों और जंगली जानवरों के रहने की जगहों पर ज्यादा असर पड़ सकता है.

पांच साल में पूरा होने की उम्मीद

रिपोर्ट के मुताबिक, नए एयरपोर्ट के पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है और यह सिविलियन एविएशन की जरूरतों को पूरा करते हुए नेवी के ऑपरेशनल कंट्रोल में रहेगा. अधिकारियों का तर्क है कि ग्रीनफील्ड साइट भविष्य में विस्तार के लिए ज्यादा जगह देती है और स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारत की मिलिट्री पहुंच, निगरानी क्षमताओं और लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट को मजबूत करती है.

ग्रेट निकोबार क्यों मायने रखता है?

ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, प्रमुख इंटरनेशनल शिपिंग लेन के पास स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर है. यह आइलैंड सिक्स डिग्री चैनल के पास है, जो मलक्का स्ट्रेट की ओर जाने वाला एक मुख्य समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया भर का समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुज़रता है.

भारत पहले से ही अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक बड़ी मिलिट्री मौजूदगी रखता है, जिसमें INS बाज़ (2012 में कमीशन हुआ), और देश का एकमात्र ट्राई-सर्विस कमांड (2001 में बनाया गया) शामिल है, जो स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी इस इलाके में आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स को एक साथ लाता है.

स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि आइलैंड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने से भारत की समुद्री ट्रैफिक पर नज़र रखने, इंडो-पैसिफिक में पावर दिखाने और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी.

बड़ा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट

यह एयरपोर्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित चार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्सों में से एक है, जिसकी कुल लागत लगभग 81,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इस प्रोजेक्ट के सेंटर में गैलाथिया बे में एक प्लान किया गया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, जिसका मकसद कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी हब पर भारत की डिपेंडेंस कम करना है. इस बड़े प्लान में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउनशिप डेवलपमेंट भी शामिल है, जिसका मकसद आइलैंड को एक बड़ा समुद्री और इकोनॉमिक हब बनाना है.

सरकार ने लगातार इस प्रोजेक्ट को एक ज़रूरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बताया है जो इंडो-पैसिफिक रीजन में भारत की प्रेजेंस को मजबूत करेगा, कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा और दुनिया के सबसे बिज़ी शिपिंग कॉरिडोर में से एक के साथ ग्रेट निकोबार की नज़दीकी का फायदा उठाएगा.