Home > क्राइम > पोतों ने दिया धोखा, तो दादी ने कर दिया खेल, वापस ले ली नाम की गई जमीन, जानें क्या कहता है कानून

पोतों ने दिया धोखा, तो दादी ने कर दिया खेल, वापस ले ली नाम की गई जमीन, जानें क्या कहता है कानून

महाराष्ट्र के लातूर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां दादी की प्रॉपर्टी लेने के बाद उन्होंने दादी को परेशान करना शुरू कर दिया. वहीं दादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी जमीन वापस ले ली.

By: Deepika Pandey | Published: June 10, 2026 4:08:56 PM IST

महाराष्ट्र में दादी ने पोतों से जमीन वापस ली.
महाराष्ट्र में दादी ने पोतों से जमीन वापस ली.


Maharashtra News: आपने अक्सर सुना होगा कि घर के लोग बड़े-बुजुर्गों की सेवा तब तक ही करते हैं, जब तक उन्हें बुजुर्गों की जमीन-जायदाद नहीं मिल जाती. इसके बाद वे उन्हें छोड़ देते हैं या फिर परेशान करते हैं. ऐसा ही एक केस महाराष्ट्र के लातूर से आया, जहां पोतों ने अपनी दादी की जमीन अपने नाम कराने के बाद दादी की देखभाल और भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई. हालांकि ऐसा करने उन पोतों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक रहा. 

बुजुर्ग महिला ने सीनियर सिटिजन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और अपनी जमीन वापस ले ली. इस घटना के बाद ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. साथ ही लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि बुजुर्गों की देखभाल के वादे पर ली गई संपत्ति को कानून की मदद से वापस लिया जा सकता है.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, ये मामला लातूर जिले के करसा गांव का है. यहां एक पीड़ित बुजुर्ग महिला हौसाबाई लहाड़े ने अपनी लगभग साढ़े सात एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन अपने पोते और परपोते के नाम कर दी थी. उन्होंने ये जमीन एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के जरिए दी थी. उन्हें उम्मीद थी कि दोनों पोते बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे और जीवन के आखिरी पड़ाव में उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे. लेकिन जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने बुजुर्ग की देखभाल करने और भाजन व दवाई देने से साफ इनकार कर दिया. 

वापस ले ली जमीन

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जब बुजुर्ग को हद से ज्यादा परेशान किया जाने लगा, तो हौसाबाई ने हिम्मत दिखाते हुए माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कानून 2007 के तहत ट्रिब्यूनल में न्याय की गुहार लगाई और अपनी जमीन वापस पाने की मांग की. इस मामले में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी रोहिणी नरहे-विरोले ने सुनवाई की.

पोतों को मिली ये सजा

उन्होंने सुनवाई करते हुए कहा कि माता-पिता और बुजुर्गों की सेवा करना नैतिक जिम्मेदारी है. लेकिन जब कोई संपत्ति बुजुर्ग की देखभाल वाली शर्त पर ट्रांसफर की जाती है, तो ये एक कानूनी शर्त बन जाती है. बुजुर्ग के पोतों ने इस शर्त का उल्लंघन किया, जिसके कारण अब जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है. इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया. साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पोतों के नामों को हटाने का भी निर्देश दे दिया. इसके बाद हौसाबाई के मालिकाना हक को बहाल कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: कौन थे महेंद्र सिंह भाटी? यूपी के वो भावी सीएम, जिन्हें AK-47 की गोलियों से किया गया छलनी; क्या सचमुच उनके ही शिष्य ने ली…

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड सीन पर बोले निर्देशक

June 9, 2026
पोतों ने दिया धोखा, तो दादी ने कर दिया खेल, वापस ले ली नाम की गई जमीन, जानें क्या कहता है कानून

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पोतों ने दिया धोखा, तो दादी ने कर दिया खेल, वापस ले ली नाम की गई जमीन, जानें क्या कहता है कानून
पोतों ने दिया धोखा, तो दादी ने कर दिया खेल, वापस ले ली नाम की गई जमीन, जानें क्या कहता है कानून
पोतों ने दिया धोखा, तो दादी ने कर दिया खेल, वापस ले ली नाम की गई जमीन, जानें क्या कहता है कानून
पोतों ने दिया धोखा, तो दादी ने कर दिया खेल, वापस ले ली नाम की गई जमीन, जानें क्या कहता है कानून