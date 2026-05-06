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22 राज्यों में सरकार, 1798 विधायक, 353 सांसद… साल 2014 से पीएम मोदी ने बदल दी देश की राजनीति, शिखर पर बीजेपी

देश की राजनीति में बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है. इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है. बीजेपी ने अब तक देश के 72 प्रतिशत क्षेत्रफल पर और 78 प्रतिशत आबादी पर अपना शासन जमा लिया है. साथ ही उसके विधायकों की संख्या 1,798 हो गई है.

By: Hasnain Alam | Published: May 6, 2026 10:55:48 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी


देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है. पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में जहां बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं केरल में पहली बार 3 सीटों पर जीत हासिल की है. इस जीत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को बढ़ा दिया है. साथ ही बीजेपी की अब 22 राज्यों में सरकार हो गई है.

गौरतलब है कि 13 सितंबर 2013 को हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया गया था, तब बीजेपी या एनडीए की देश के कुछ गिने-चुने राज्यों में ही सरकार थी. लेकिन, आज देश के 31 में से 22 राज्यों में बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार है.

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78 प्रतिशत आबादी पर अपना शासन कर रही बीजेपी

बीजेपी को यह उपलब्धि 2014 के बाद हासिल हुई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है. यही वजह है कि सुदूर दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक हर तरफ बीजेपी का परचम लहरा रहा है. इसके साथ ही बीजेपी ने अब तक देश के 72 प्रतिशत क्षेत्रफल पर और 78 प्रतिशत आबादी पर अपना शासन जमा लिया है.

बीजेपी और एनडीए की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मणिपुर, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में सरकार है. इसमें नया नाम पश्चिम बंगाल का भी जुड़ गया है.

सितंबर 2013 तक बीजेपी के पास थे सिर्फ 773 विधायक

नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले सितंबर 2013 तक भारत के राज्यों में बीजेपी के विधायकों के आंकड़े को देखें तो यह 773 थी, जबकि 4 मई 2026 को यह 1,798 हो गई है.

इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल केंद्र की सत्ता का रास्ता ही बीजेपी के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार स्थापित करा दी. आंध्र प्रदेश में जहां 2013 में बीजेपी के पास दो विधानसभा सीटें थी, वहीं 2026 में सीटों की संख्या 8 हो गई. इसी तरह अरुणाचल में 3 से बढ़कर 46, बिहार में 91 से 89, छत्तीसगढ़ में 50 से 54, दिल्ली में 23 से 48, गोवा में 21 से 27 हो गई है.

जम्मू-कश्मीर में 11 से 29 पहुंच चुकी है विधायकों की संख्या

इसी तरह गुजरात में 115 से 161, हरियाणा में 4 से 48, हिमाचल प्रदेश में 26 से 25, जम्मू-कश्मीर में 11 से 29, झारखंड में 18 से 21, कर्नाटक में 40 से 64, मध्य प्रदेश में 143 से 165, महाराष्ट्र में 46 से 131, मणिपुर में 0 से 36, मेघालय में 0 से 2, मिजोरम में 0 से 2, नागालैंड में 1 से 11, ओडिशा में 6 से 79, पंजाब में 12 से 2, राजस्थान में 78 से 118, जबकि सिक्किम में अभी खाता नहीं खुला है. 

तेलंगाना में 7 का फायदा, त्रिपुरा में 0 से 32, उत्तर प्रदेश में 47 से 257, उत्तराखंड में 31 से 47 सीटों तक की बढ़त हासिल की है. इसके साथ ही केरल में 0 से 3, असम में 5 से बढ़कर 82, पुडुचेरी में 0 से 3, तमिलनाडु में 0 से 2 और पश्चिम बंगाल में 0 से 199 तक साल 2013 के बाद से अब तक पहुंचा दिया है.

यहां आपको बताते चलें कि देश में बीजेपी के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 113 सांसद भी हैं.

Tags: BJPnarendra modi
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