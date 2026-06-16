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NEET री-एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा फैसला, Telegram पर लगाई अस्थायी रोक, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है ताकि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में किसी तरह की नकल न हो सके. हालांकि, एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कई बदलाव करने की भी बात कही है.

By: Kunal Mishra | Published: June 16, 2026 12:59:34 PM IST

NEET री-एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा फैसला, Telegram पर लगाई अस्थायी रोक, जानें क्यों लिया गया यह फैसला


Telegram Banned in India: केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर रोक लगाई है. यह फैसला नीट यूजी री-एग्जाम से पहले लिया गया है. 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होने जा रही है. माना जा रहा है कि परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर रोक लगाए जाने के पीछे का मकसद नकल गिरोह को रोकना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने निर्देश जारी कर भारत में टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून 2026 तक अस्थायी रोक लगाने को कहा है. वहीं, एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है ताकि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में किसी तरह की नकल न हो सके. हालांकि, एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कई बदलाव करने की भी बात कही है. 

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क्यों लगाई गई टेलीग्राम पर रोक? 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का मानना है कि परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों, अफवाहों के साथ ही फर्जी सूचनाओं या जानकारी को बढ़ने सेको रोकने में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने वाला यह फैसला काफी मदददगार साबित हो सकता है. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और भरोसा बनाए रखना उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है. एजेंसी के मुताबिक हाल के कुछ साल में अलग-अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए गलत सूचनाओं और परीक्षा सामग्री के कथित मामले सामने आए हैं. इसलिए कहीं न कहीं यह फैसला नकल को रोकने में काफी काम का हो सकता है. 

पेपर लीक में टेलीग्राम की भूमिका 

पेपर लीक में टेलीग्राम की भूमिका अहम हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि, टेलीग्राम पर कोई भी सूचना तेजी से फैलती है खासकर कोई भी भ्रामक जानकारी या फिर पढ़ाई से जुड़ी जानकारी शेयर करने पर लोग उसे ज्यादा देखते हैं. माना जा रहा है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद टेलीग्राम पर छात्रों को हजारों रुपये में बेचा गया था. पहले भी टेलीग्राम पर कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाने के आरोप लगाए जा चुके हैं. वहीं, टेलीग्राम पर कई बार लोग कुछ ऐसे चैनल ज्वॉइन कर लेते हैं, जहां उनसे पर्सनल डिटेल मांगी जाती है और वे साइबर ठगी का भी शिकार हो जाते हैं. 

अन्य मैसेजिंग ऐप्स पर क्यों नहीं लगा बैन? 

माना जा रहा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या ऐप टेलीग्राम पर रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अन्य ऐप्स के मुकाबले यह एक बड़ा पब्लिक चैनल प्लेटफॉर्म है, जहां लोग केवल जानकारी ही नहीं देते हैं बल्कि, चीटिंग रैकेट भी चलाते हैं. परीक्षा से जुड़ी जानकारियां तुरंत  टेलीग्राम पर तेजी से लीक हो जाती हैं, जिससे कई बार यूजर्स तक गलत जानकारी भी पहुंचती है.

Tags: Telegram Banned
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