PM Modi सरकार की ये Scheme महिलाओं को बनाएगी मालामाल! जानें पूरी 5 योजना

यूं तो नारी शक्ति का रूप है. उनकी क्षमता पर कभी कोई शंका नहीं कर सकता, फिर भी हमें कभी-कभी किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है. इस साथ से सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना थोड़ा आसान हो जाता है. विभिन्न सरकारी योजनाएं इसमें हमारी मदद कर सकती हैं. ये योजनाएं जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, हर कदम ये योजनाएं हमारा साथ निभाती हैं.

चाहे मां बनकर एक नए जीवन को इस दुनिया में लाना हो या बचत के ज़रिए बेटी का भविष्य सुरक्षित करना हो, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं बहुत मददगार साबित हो सकती हैं. हम आपको ऐसी ही पाचं योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो, इन पर तुरंत ध्यान दें.

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

देश में गर्भवती महिलाओं के ख्याल के लिए इस योजना को 2017 में शुरू किया गया. इस योजना के तहत महिलाओं को दो किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं. यह योजना क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे करें? आप पीएम मातृ वंदना योजना के वेबसाइट पर जानकारी जान सकते हैं.

2. सुकन्या समृद्धि योजना

मोदी सरकार ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत, बेटी की पढ़ाई या शादी जैसे खर्चों के लिए शुरुआत से ही बचत की जा सकती है. आप इस खाते में हर महीने ₹250 जमा कर सकते हैं, जिस पर सरकार अच्छा ब्याज देती है. अगर आप इस योजना के तहत हर महीने ₹1,000 जमा करते हैं, तो भी आपकी बेटी के खाते में 21 साल बाद ₹5,54,612 जमा होंगे. देश में 4.3 करोड़ से ज़्यादा खाते हैं.

3. पीएम उज्ज्वला योजना

देशभर में लाखों परिवारों को स्वच्छ ईंधन न मिल पाने की वजह से दो वक्त का खाना बनाने के लिए भी चूल्हे के धुएं में अपनी आंखें जलानी पड़ती थी. इसी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त एलजीपी गैस कनेक्शन दिया जा चुका है. इसके अलावा, उन्हें ₹550 प्रति सिलेंडर का रिफिल भी मिलता हैं.

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत ही मदद कर रही है. 2015 में शुरू की गई इस योजना के 68% लाभार्थी महिलाएं हैं. इस योजना के तहत ₹50,000 से ₹20 लाख तक के ऋण उपलब्ध हैं. महिलाओं को अलग से ब्याज सब्सिडी भी मिलती है. आप “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” वेबसाइट पर जाकर कर ऋण प्राप्त करने का तरीका जान सकते हैं.

5. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) देश भर के लाखों बेघर या कच्चे घरों वाले परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है. हालांकि, इस योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है. PMAY(G) के तहत 73% लाभार्थी महिलाएं हैं.