5kg LPG cylinder: प्रवासी मजदूरों की हुई मौज, सरकार ने 5 किलो वाले सिलेंडर को किया दोगुना, बस इस चीज को दिखाते ही मिलेगी गैस

Mini Gas cylinder: ईरान-इजराइल के बीच चल रहे वॉर के चलते लोग LPG गैस के लिए काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का नतीजा निकाला है. अब क्रेंद्र रकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित होने वाले 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलिंडरों की मात्रा दोगुनी करने का फैसला लिया है.

ले फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो लोग गैस की समस्या से परेशान हो रहे हैं और कालाबजारी का सामना कर रहे हैं उनकी राहत के लिए है. यहां पर सबसे खास बात ये है कि ये 5 किलो का सिलेंडर सिर्फ आधार कार्ड दिखा के खरीदा जा सकता है.

सरकार ने क्यों लिया ये कदम?

ये गैस सिलेंडर सिर्फ उन लोगों को ही दिया जाएगा, जिनके पास अपना स्थायी पता नहीं है, वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर आए हैं, अपना रोजगार चलाने के लिए, क्योंकि गैस कनेक्शन के लिए स्थायी पते का होना बहुत जरूरी है.

जिन लोगों के पास गैस नहीं है वो मजबूरन अपना पेट भरने के लिए कालाबजारी से गैस खरीद रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं. इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला निकाला है.

सिलेंडर लेने के लिए क्या करें?

सरकान ने अब 5 किलो वाले ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ को बिना एडरेस के देने की इजाजत दे दी है. अब सिलेंडर खरीदने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा और वहां पर जाकर बस अब अपना आधार दिखाना होगा और आपको गैस मिल जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आप इस सिलेंडर का कामर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं ये सिर्फ घरेलू यूज के लिए है.

कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई

पीटीआई की मानें तो अधिकारियों का कहना है कि जो लोग एलपीजी सिलेंडर छुपा कर रखे हुए हैं और उनकी कालाबजारी कर रहे हैं तो उनकी खिलाफ सख्त कार्यवाई होगी और कार्यवाई पहले के मुताबिक अब तेज कर दी गई है. आपको बता दें कि अब तक 50,000 से ज्यादा सिलेंडर जमा कर लिए गए हैं. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को 1400 से ज्यादा कारण बताओं नोटिस भेजी जा चुकी है और 36 डीलरशिप भी सस्पेंड किए जा चुके हैं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि गैस का सही इस्तेमाल करें और फालतू की अफवाहों से दूर रहें. गैस का काफी स्टॉक है, घबराने की कोई बात नहीं है.





