रेलवे, इंडियन ऑयल, पुलिस और बीमा विभाग में बंपर भर्ती, जानें कहां कितनी वैकेंसी, क्या है सैलरी और कैसे करें आवेदन

Government Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए जुलाई का महीना कई बड़े अवसर लेकर आया है. देश के विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. रेलवे, इंडियन ऑयल, आंगनवाड़ी, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम, हिमाचल प्रदेश पुलिस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जैसे संस्थानों में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह मौका बेहद अहम माना जा रहा है.

रेलवे में 6777 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती

भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 6,777 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों के लिए आवेदन 20 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और 19 अगस्त तक जारी रहेंगे. इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को 9,600 रुपये से 11,040 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा.

इंडियन ऑयल में 1450 पदों पर मौका

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 1450 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 12 अगस्त तक चलेगी. इन पदों के लिए बीई, बीटेक, एमबीए, सीए और एलएलबी जैसे योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर होगा.

यूपी आंगनवाड़ी में 1442 पदों पर आवेदन

उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी विभाग में हेल्पर के 1442 पदों पर भर्ती निकाली गई है. आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई तक चलेगी. इन पदों के लिए 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक का वेतन मिलने की संभावना है.

आर्मर्ड व्हीकल्स निगम में 1213 पदों पर भर्ती

आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने 1213 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 25 जुलाई तक जारी रहेगी. आईटीआई, बीई, बीटेक और सीए योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगा. चयनित अभ्यर्थियों को 25,050 रुपये से 1.29 लाख रुपये तक मासिक वेतन मिल सकता है.

हिमाचल प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कॉन्स्टेबल के 734 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हुई है और 6 अगस्त तक जारी रहेगी. 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयन पीईटी, पीएसटी, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये से 64,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा.

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट के 500 पद

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 7 अगस्त तक जारी रहेगी. स्नातक डिग्री धारक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. चयन फेज-1 परीक्षा, फेज-2 परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को लगभग 63,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.

आवेदन से पहले योग्यता और अंतिम तिथि जरूर जांचें

विशेषज्ञों का कहना है कि उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें. आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी लेने के बाद ही आवेदन करें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो.

युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

सरकारी विभागों में निकली ये भर्तियां उन युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई हैं, जो लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं. विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद उपलब्ध हैं, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा.