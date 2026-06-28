सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! 6000 पदों पर निकली भर्तियां, जानिए कहां निकली वैकेंसी और कब है आवेदन की आखिरी तारीख

Government Jobs: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए यह समय बेहद अहम साबित हो सकता है. देशभर के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों ने हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. बैंकिंग, पुलिस और इंश्योरेंस सेक्टर में निकली इन भर्तियों के जरिए 6000 से अधिक पदों को भरा जाएगा. इन नौकरियों की खास बात यह है कि 10वीं, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार भी अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सरकारी नौकरी हासिल करने का अच्छा अवसर है. हालांकि आवेदन की अंतिम तिथियां नजदीक हैं, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

बैंकिंग सेक्टर में 1500 पदों पर भर्ती

देश के प्रमुख सरकारी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1500 पदों को भरा जाएगा. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती में केवल ग्रेजुएशन डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे.

तीन चरणों में होगा चयन

प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए चयन प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया गया है. पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे चयन किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें.

कर्नाटक पुलिस में कांस्टेबल के 3991 पद

पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी बड़ी खबर है. कर्नाटक पुलिस विभाग ने पुलिस कांस्टेबल के 3991 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है. पुलिस सेवा में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.

इंश्योरेंस सेक्टर में भी निकली भर्ती

इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अवसर उपलब्ध हैं. इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों से किसी प्रकार के पूर्व कार्य अनुभव की मांग नहीं की गई है. केवल ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई निर्धारित की गई है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करने की सलाह दी जा रही है.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर लेनी चाहिए.

इसके अलावा आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. अंतिम समय में वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह मौका करियर की नई शुरुआत बन सकता है. बैंकिंग, पुलिस और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में निकली ये भर्तियां हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी.