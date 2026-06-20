Medicine Ban: सरकार ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली 16 दवाओं पर लगाया बैन, पेट दर्द से लेकर डायबिटीज की गोलियां शामिल

Medicine Ban: जयपुर के आमेर थाना इलाके के साईबाद गांव में प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. छह महीने तक ऑनलाइन मूर्तियों की कीमतों और उनमें छिपे कीमती पत्थरों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद, आरोपी ने चोरी की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. पुलिस ने 14 दिन के अंदर केस सुलझा लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है.

मरीज़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं को बनाने, बेचने और बांटने पर तुरंत रोक लगा दी है. इन दवाओं में एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द की दवाएं, डायबिटीज की दवाएं और कुछ कॉस्मेटिक और स्किन प्रोडक्ट्स शामिल हैं. सरकार ने यह कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 26A के तहत की.

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, एक्सपर्ट कमिटी, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) और उसकी सबकमेटी के रिव्यू में पाया गया कि इन दवा कॉम्बिनेशन का कोई ठोस क्लिनिकल आधार नहीं है और उनके फायदों को साबित करने के लिए काफी साइंटिफिक सबूत नहीं हैं.

सबकमेटी ने की रोक की सिफारिश

इन दवाओं के लिए रिव्यू प्रोसेस 2021 में शुरू हुआ था. मौजूद साइंटिफिक स्टडीज़ और मेडिकल डेटा को एनालाइज़ किया गया. फार्मास्युटिकल कंपनियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को अपनी बात रखने का मौका दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट कमिटी उनकी दलीलों से खुश नहीं थी. इसके बाद, दिसंबर 2024 में सबकमेटी ने सभी 16 दवा कॉम्बिनेशन पर रोक लगाने की सिफारिश की.

एंटीबायोटिक्स पर उठे सबसे ज़्यादा सवाल

बैन की गई दवाओं में एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेज़, एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेज़ + लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेन्स, सेफुरोक्साइम + सेराटियोपेप्टिडेज़, और सेफैड्रोक्सिल + प्रोबेनेसिड जैसे एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन दवाओं में कुछ चीज़ों को मिलाने से कोई साफ़ इलाज का फ़ायदा नहीं मिला है.

पेट दर्द और डायबिटीज़ की दवाएं शामिल

सरकार ने पेट दर्द और ऐंठन की दवाएं जैसे डाइसाइक्लोमाइन + पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड पर भी बैन लगा दिया है. इसके अलावा, ग्लिक्लाज़ाइड + क्रोमियम पिकोलिनेट नाम के डायबिटीज़ की दवा के कॉम्बिनेशन पर भी बैन लगा दिया गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायबिटीज़ के इलाज में क्रोमियम पिकोलिनेट के इस्तेमाल की सलाह किसी भी स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइन में नहीं दी गई है.

मरीज़ों की सुरक्षा पर ज़ोर

सरकार का कहना है कि दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ़ साइंटिफिक आधार और मेडिकल ज़रूरत के आधार पर ही किया जाना चाहिए. ऐसे कॉम्बिनेशन जो मरीज़ों को एक्स्ट्रा फ़ायदे नहीं देते और जिनसे रिस्क बढ़ सकता है, उन्हें मार्केट में रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए. सरकार के इस फ़ैसले को दवाओं के सुरक्षित और सही इस्तेमाल की दिशा में एक ज़रूरी कदम माना जा रहा है.