लोवर-टी शर्ट में बीवी को देख बौखलाया पति, प्रेग्नेंट पत्नी की गला घोंटकर की हत्या; फिर पंखें से…

Gorakhpur Wife Murder Case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना इलाके में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का गला घोंटकर हत्या की और फिर खुद फांसी लगा ली. शुरुआत में मामला डबल सुसाइड का लग रहा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल फोन चैट से घटना की असली वजह पता चली.

मुंबई में पली-बढ़ी थी निकहत

पुलिस के मुताबिक बेलघाट इलाके के मुकारीपुर गांव के रहने वाले 25 साल के शादाब ने अपनी 24 साल की पत्नी निकहत निशा की हत्या कर दी. निकहत मुंबई में पली-बढ़ी थी और प्रेग्नेंट थी. उन्होंने 7 नवंबर, 2025 को अपने परिवारों की सहमति से शादी की थी. शादी के बाद निकहत गांव में रहती थी, लेकिन उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल और कपड़ों को लेकर अक्सर दोनों में बहस होती थी.

WhatsApp मैसेज ने खोला राज

जांच में दोनों के मोबाइल फोन से मिले WhatsApp मैसेज में इस तनाव के संकेत मिले. चैट के मुताबिक, निकहत ने अपने पति से शिकायत की थी कि वह उसे बाहर नहीं ले जाता या उसके लिए शॉपिंग नहीं करता. जवाब में शादाब ने लिखा कि उनके समुदाय की महिलाएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं और अगर वे साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें घर में लोअर और टी-शर्ट पहनना बंद कर देना चाहिए.

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