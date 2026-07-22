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सांसद रवि किशन की फिसली जुबान; NEET पेपर को कह दिया नीट ‘अखबार’, वायरल वीडियो से जमकर ट्रोल हुए एक्टर

Ravi Kishan Said NEET Paper 'Akhbar': अभिनेता-राजनेता रवि किशन संसद के बाहर परीक्षा लीक मामले पर बोलते हुए NEET प्रश्न पत्र को गलती से "NEET अखबार" कह देने के बाद ऑनलाइन विवाद के घेरे में आ गए हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 22, 2026 4:16:09 PM IST

NEET पेपर को कह दिया नीट 'अखबार'
NEET पेपर को कह दिया नीट 'अखबार'


Ravi Kishan: संसद के बाहर NEET प्रश्नपत्र लीक विवाद पर मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी जुबान फिसलने के कारण भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. 

परीक्षा घोटाले में आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए गोरखपुर के सांसद ने गलती से लीक हुए NEET प्रश्नपत्र को “NEET अखबार” कह दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

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रवि किशन की फिसली जुबान 

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए रवि किशन ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “पकड़े गए 13 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने या NEET अखबार लीक करने की हिम्मत न करे.” हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक मौखिक गलती थी, लेकिन यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया, और इसके क्लिप X, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गए.

वायरल क्लिप पर नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुरंत आलोचना और व्यंग्य की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि एक सांसद इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते समय परीक्षा के पेपर को अखबार से कैसे भ्रमित कर सकता है. एक यूजर ने लिखा, “उन्हें तो प्रश्न पत्र और अखबार में फर्क भी नहीं पता.” वहीं दूसरे ने कमेंट किया, “यह कोई फिल्म सेट नहीं है जहाँ बार-बार रिटेक लेने का मौका मिलता है.” कुछ अन्य लोगों ने तर्क दिया कि लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बोलते समय जन प्रतिनिधियों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए. गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब NEET पेपर लीक मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, और परीक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही और सुधारों की मांग उठ रही है.

रवि किशन की वायरल हुई पहली गलती नहीं है

यह पहली बार नहीं है जब रवि किशन अपनी जुबान फिसलने की वजह से सुर्खियों में आए हैं. इस साल की शुरुआत में, अपनी एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, अभिनेता ने इसी तरह की गलतियों को लेकर अक्सर मीम्स का विषय बनने पर हंसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी. अपने कुछ वायरल पलों को याद करते हुए उन्होंने कहा था, “मुझे नहीं पता कि मैं वायरल क्यों हो जाता हूँ. एक बार मैंने ‘वर्क फ्रॉम होम’ की जगह ‘होम फ्रॉम वर्क’ कह दिया था. मैं भी इंसान हूँ और बाकी सब की तरह मुझसे भी गलतियाँ होती हैं. मुझे नहीं पता कि लोग मुझे हर बार वायरल क्यों कर देते हैं.”

Tags: gorakhpurNEET Paper LeakRavi Kishanuttar pradesh
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