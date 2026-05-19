Home > देश > जिसे पापा कहती थी उसी के साथ भागी 19 साल की लड़की, लिव इन में रह रही मां के उड़े होश; पूरा मामला जान पुलिस का भी ठनका माथा

जिसे पापा कहती थी उसी के साथ भागी 19 साल की लड़की, लिव इन में रह रही मां के उड़े होश; पूरा मामला जान पुलिस का भी ठनका माथा

UP Crime: महिला का कहना है कि उसकी 19 साल की बेटी उसे "पापा" कहती थी . वह उसकी बेटियों को घुमाने भी ले जाता था . उसने आगे कहा कि आरोपी आदमी पहले से शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे . वह उन्हें छोड़कर उसके साथ रहता था . महिला का आरोप है कि 15 मई की रात को, उसने पहले उसकी 19 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया और फिर भाग गया

By: Divyanshi Singh | Published: May 19, 2026 10:40:13 PM IST

जिसे ‘पापा’ कहती थी उसी के साथ भागी 19 साल की युवती
जिसे ‘पापा’ कहती थी उसी के साथ भागी 19 साल की युवती


UP Crime: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है . लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला एक आदमी अपनी 19 साल की सौतेली बेटी के साथ फरार हो गया है . इस घटना के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज कराई है और केस दर्ज कराया है . बताया जा रहा है कि जिस 19 साल की सौतेली बेटी के साथ आदमी फरार हुआ है, वह उसे ‘पापा’ कहती है . महिला का कहना है कि वह आरोपी के साथ चार साल से लिव-इन रिलेशनशिप में है . उसने कहा कि आदमी ने घिनौना काम किया है और उसकी बेटी के साथ कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है . यह पूरी घटना हरपुर थाना इलाके में हुई .

महिला ने आदमी के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस से अपनी बेटी को सुरक्षित ढूंढने की अपील की है . पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पिता और बेटी की तलाश कर रही है . महिला गोरखपुर जिले के हरपुरबुदहट थाना इलाके की रहने वाली है . उसने बताया कि उसकी पहली शादी से उसके दो बच्चे हैं . उसका पहला पति उसे छोड़कर दिल्ली में रह रहा है . इसी बीच उसकी मुलाकात एक 45 साल के शादीशुदा आदमी से हुई . महिला का कहना है कि वह उसकी बेटियों का भी ख्याल रखता था और उसके बच्चे उसे परिवार का सदस्य मानते थे .

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 सौतेली बेटी के साथ फरार 

महिला का कहना है कि उसकी 19 साल की बेटी उसे “पापा” कहती थी . वह उसकी बेटियों को घुमाने भी ले जाता था . उसने आगे कहा कि आरोपी आदमी पहले से शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे थे . वह उन्हें छोड़कर उसके साथ रहता था . महिला का आरोप है कि 15 मई की रात को, उसने पहले उसकी 19 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया और फिर भाग गया . अगले दिन, महिला ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले . उसने कहा कि उसकी बेटी ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही है .

महिला ने दर्ज कराई शिकायत 

इस मामले में, GIDA सर्कल ऑफिसर योगेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और महिला के शव की तलाश शुरू कर दी है . पुलिस आरोपी और आरोपी को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है . पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा .

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