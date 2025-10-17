Home > देश > जिम ना जाएं, चल रही है बड़ी साजिश…भाजपा विधायक की हिंदू लड़कियों को सलाह; मच गया विवाद

Maharashtra News: अपने एक भाषण में, पडलकर ने एक खास समुदाय का जिक्र करते हुए कहा, "वे हिंदू लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं'.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 17, 2025 1:40:15 AM IST

Gopichand Padalkar On Hindu Girls: महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने हाल ही में लड़कियों को एक ऐसी सलाह दी जिससे विवाद खड़ा हो गया है. बीड ज़िले में एक सभा को संबोधित करते हुए, गोपीचंद पडलकर ने कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को जिम जाने के बजाय घर पर ही योगाभ्यास करने की सलाह दी.

पडलकर ने दावा किया कि यह एक “बड़ी साज़िश” है और लड़कियों को यह नहीं पता होता कि “जिम में ट्रेनर कौन है.” उन्होंने लड़कियों को ऐसी जगहों से दूर रहने की चेतावनी दी.

वे हिंदू लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं – पडलकर

अपने भाषण में, पडलकर ने एक खास समुदाय का जिक्र करते हुए कहा, “वे हिंदू लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं.” उन्होंने कहा, “हिंदू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे ऐसे जिम न जाएं जहां ट्रेनर की पहचान स्पष्ट न हो. घर पर ही योग करें, यही सबसे सुरक्षित है. यह एक बड़ी साज़िश है.”

पहले हो पहचान पत्र की जांच, फिर मिले कॉलेज में एंट्री – पडलकर

विधायक ने कॉलेजों में सुरक्षा के संबंध में भी सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र वाले युवाओं की जांच की जानी चाहिए और उन्हें कॉलेज परिसरों में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए. पडलकर के अनुसार, ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक “मजबूत निवारक तंत्र” स्थापित करना जरूरी है.

सांगली जिले के जाट विधायक गोपीचंद पडलकर पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं. लेकिन इस बार जिम और हिंदू लड़कियों को लेकर उनके बयान ने राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

