‘मेरा बेटा खोजकर लाओ’, खेमका हत्याकांड आरोपी राजा के एनकाउंटर पर चीख पड़ी मां, Video देख दहाड़े मार रोने लगेंगे आप

Gopal Khemka Murder Case Latest Updates: गोपाल खेमका हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने राजा को एनकाउंटर में मार गिराया। अब इस मामले में राजा की मां का बयान सामने आया है। शांति देवी का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर था, वह चेन्नई में काम करता था। रात साढ़े दस बजे वह चला गया। इसके बाद शांति देवी बेहोश हो गई।

बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार को शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में राजा उर्फ ​​विकास के बारे में जानकारी मिली। सूचना के आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने गई तो मालसलामी में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राजा मारा गया। सूत्रों के मुताबिक राजा हथियार सप्लायर था लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजीपी विनय कुमार मंगलवार शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की विस्तृत जानकारी देंगे।

#WATCH | Patna, Bihar | Mother of criminal Vikas alias Raja, who was killed in a police encounter, says, “What did my son do? He used to work in Chennai…”

Vikas alias Raja, was one of the accused in the Patna-based businessman Gopal Khemka murder case pic.twitter.com/9aetsMvrpC

