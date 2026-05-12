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Google down: दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन डाउन? Google पर अचानक छाया ‘Server Error’

Google down: सर्च की दिग्गज कंपनी Google भारत में सैकड़ों यूज़र्स के लिए डाउन हो गई थी, क्योंकि इंटरनेट पर इस लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को एक्सेस न कर पाने की शिकायतों की बाढ़ आ गई थी.

By: Heena Khan | Last Updated: May 12, 2026 11:11:18 AM IST

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Google down: सर्च की दिग्गज कंपनी Google भारत में सैकड़ों यूज़र्स के लिए डाउन हो गई थी, क्योंकि इंटरनेट पर इस लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को एक्सेस न कर पाने की शिकायतों की बाढ़ आ गई थी. आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Downdetector पर सर्च इंजन को एक्सेस न कर पाने के बारे में 200 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं.

Downdetector पर लगभग 57% शिकायतें Search से जुड़ी थीं, जबकि 28% यूज़र्स ने कहा कि कंटेंट ठीक से लोड नहीं हो रहा था. अन्य 11% ने खुद वेबसाइट में ही दिक्कतें बताईं. Google आउटेज से जुड़ी शिकायतों में सोमवार सुबह अचानक तेज़ी देखी गई, और भारतीय समयानुसार सुबह करीब 10:23 बजे शिकायतों की संख्या 3,300 के पार पहुंच गई.

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यूज़र्स हुए बेचैन 

इंटरनेट यूज़र्स ने Google एक्सेस करने की कोशिश करते समय उन्हें मिले एरर मैसेज को भी शेयर किया, जिसमें लिखा था कि सर्वर एरर. हमें खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते समय एक इंटरनल सर्वर एरर आ गया है. हमारे इंजीनियरों को इसकी जानकारी दे दी गई है और वे इस समस्या को ठीक करने पर काम कर रहे हैं. कृपया बाद में फिर से कोशिश करें. शुरुआती आउटेज के बाद से, Downdetector पर दर्ज शिकायतों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे पता चलता है कि यह सर्च दिग्गज एक बार फिर से वापस आ गया है. शुरुआती आउटेज के बाद से, Downdetector पर दर्ज शिकायतों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है, जिससे पता चलता है कि यह सर्च दिग्गज एक बार फिर वापस आ गया है.

Google आउटेज पर नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया

मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यह कह रहा हूँ, लेकिन Google.com सच में डाउन है. मुझे याद नहीं कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था. हम ऐसी घटनाओं में एक नया उछाल देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके लिए ‘वाइब कोडिंग’ ज़िम्मेदार है? एक यूज़र ने X पर एक पोस्ट में लिखा. यार, Google का डाउन होना बहुत कम होता है. लगता है ‘4 हॉर्समेन’ आने वाले हैं,” एक अन्य यूज़र ने लिखा.

Tags: googleTechnology
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