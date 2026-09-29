Who is Goldy Brar: कौन है गोल्डी? जिसे FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में किया गया शामिल

Who is Goldy Brar: सोमवार शाम को अमेरिकी अधिकारियों ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ को FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल किया. भारतीय सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, पंजाब का रहने वाला यह व्यक्ति अभी कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है. वह प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़ा है और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसी कई हत्याओं, जबरन वसूली का रैकेट चलाने और राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने के साथ-साथ भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के पीछे उसका हाथ है.

भारत सरकार की अपनी ‘मोस्ट वांटेड’ आतंकवादियों की लिस्ट है, जिसमें 32 साल के बराड़ का नाम 56वें ​​नंबर पर है. भारत में ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ की धारा 35 के तहत भगोड़ों को आतंकवादी घोषित किया जाता है.

कौन है गोल्डी बराड़?

गोल्डी बराड़ ने हीं मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेमाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी. तभी से गोल्डी बराड़ का नाम सुर्खियों में आया था. 11 अप्रैल 1994 को शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर के बेटे सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का जन्म हुआ. बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है. उसके पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे. गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हो गई थी. भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ ने अपराध का रास्ता चुन लिया. धीरे-धीरे वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आ गया. लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के संपर्क में आने के बाद उस पर अपने भाई की हत्या के आरोपी गुरलाल पहलवान की हत्या करवाने का भी आरोप है.

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कहां रहता है गोल्डी बराड़?

गोल्डी बराड़ अभी वर्तमान कनाडा के ब्रैम्पटन में रहता है. यह खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुट ‘बब्बर खालसा’ से जुड़ा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे ‘गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम’ (UAPA) के तहत ‘नामित आतंकवादी’ घोषित किया है. ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है. केंद्रीय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, गोल्डी बराड़ शार्प-शूटर्स मुहैया कराने के अलावा, सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से अत्याधुनिक हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने और हत्याओं को अंजाम देने में भी शामिल है. उसके साथी पंजाब में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं. इन नापाक मंसूबों में विध्वंसक गतिविधियां, आतंकवादी मॉड्यूल बनाना, टारगेटेड किलिंग (चुनिंदा लोगों की हत्या) और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां शामिल हैं.

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