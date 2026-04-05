Gold Price 5 April 2026: सोना खरीदने का मौका! गिरावट के बाद बाजार में बढ़ी हलचल, जानिए आज के ताजा रेट

Gold Price 5 April 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. 5 अप्रैल 2026 को सोना करीब ₹3,500 तक सस्ता हुआ है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है. दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर लगभग ₹1,51,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर घरेलू कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है.

IBJA के अनुसार आज का सोने का भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज सोने के रेट में गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना ₹1,46,608 प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट ₹1,46,021, 22 कैरेट ₹1,34,293, 18 कैरेट ₹1,09,956 और 14 कैरेट सोना ₹85,766 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

प्रमुख शहरों में क्या हैं रेट