Gold Price 5 April 2026: सोना खरीदने का मौका! गिरावट के बाद बाजार में बढ़ी हलचल, जानिए आज के ताजा रेट

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Gold Price 5 April 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. 5 अप्रैल 2026 को सोना करीब ₹3,500 तक सस्ता हुआ है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है. दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर लगभग ₹1,51,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर घरेलू कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है.
IBJA के अनुसार आज का सोने का भाव
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज सोने के रेट में गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना ₹1,46,608 प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट ₹1,46,021, 22 कैरेट ₹1,34,293, 18 कैरेट ₹1,09,956 और 14 कैरेट सोना ₹85,766 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.
प्रमुख शहरों में क्या हैं रेट
देश के बड़े शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 24 कैरेट सोना करीब ₹1,50,980 और 22 कैरेट ₹1,11,730 के आसपास है. वहीं अहमदाबाद, बैंगलोर और चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹1,50,980 और 22 कैरेट लगभग ₹1,38,400 पर बना हुआ है. हैदराबाद और जयपुर में भी कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं.
24 और 22 कैरेट सोने में अंतर
24 कैरेट सोना लगभग 99.5 प्रतिशत शुद्ध होता है, लेकिन यह बेहद नरम होने के कारण इससे ज्वैलरी नहीं बनाई जाती. वहीं 22 कैरेट सोना 91.6 प्रतिशत शुद्ध होता है और इसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह मजबूत बनता है और आभूषणों के लिए उपयुक्त होता है.
निवेश के लिए क्यों है बेहतर विकल्प
सोना निवेश के लिहाज से हमेशा सुरक्षित माना जाता है. इसमें गोल्ड कॉइन, बार, ज्वैलरी, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. खासकर महंगाई के समय सोना बेहतर रिटर्न देने वाला एसेट माना जाता है.
खरीदारी से पहले क्या रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हॉलमार्किंग जरूर चेक करें, क्योंकि यह BIS द्वारा दी गई शुद्धता की गारंटी होती है. ज्वैलरी लेते समय BIS का लोगो, शुद्धता का अंक (जैसे 916), ज्वैलर का निशान और असेइंग सेंटर का मार्क जरूर देखें.