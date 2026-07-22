अल नीनो के बावजूद क्यों छाये हैं बादल, होने वाला है कुछ बड़ा? IMD ने बताई मानसून के दोबारा सक्रिय होने की वजह

भारत के किसी भी कोने में कदम रखकर आसमान की तरफ़ देखिए, तो वो आपको कोई साफ इशारा नहीं देता. बस एक सफ़ेद चादर सी तनी है, कोने से कोने तक, क्षितिज से क्षितिज तक. वैसे, ऐसा होना नहीं चाहिए था. कम से कम इस साल तो बिल्कुल नहीं, जब प्रशांत महासागर में ‘गोडज़िला अल नीनो’ (Godzilla El Nino) का साया मंडरा रहा हो. ये कोई सरकारी नाम नहीं है, बल्कि मौसम विज्ञानियों द्वारा बहुत ही शक्तिशाली ‘अल नीनो’ को दिया गया एक अनौपचारिक नाम है, जैसे 1997-98 और 2015-16 में देखा गया था.

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का अल नीनो जिस तेज़ी से पनप रहा है, वो हैरान करने वाला है और इसके 2027 की शुरुआत तक टिके रहने की पूरी आशंका है। नियम तो ये कहता है कि गोडज़िला अल नीनो भारत में सूखा लाए, न कि बादलों का ऐसा सैलाब.

तो फिर आख़िर देश का 95% हिस्सा इस समय बादलों से क्यों ढका है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि ‘अल नीनो’ और भारत के ‘मानसून’ की घड़ियाँ एक साथ नहीं चलतीं.

गोडज़िला अल नीनो के बावजूद 95% देश में बादल क्यों छाए हैं?

अल नीनो हज़ारों किलोमीटर दूर मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के गरम पानी से अपनी चाल चलता है. यह हवा के एक बड़े चक्र, जिसे ‘वॉकर सर्कुलेशन’ कहते हैं को मोड़ देता है और बारिश लाने वाली हवाओं को दक्षिण एशिया से दूर खींच लेता है. अल नीनो का असली खेल यही है. यह पूरे सीज़न के मिज़ाज का पासा पलटता है, न कि किसी एक हफ़्ते के मौसम को कंट्रोल करता है.

इस हफ़्ते भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा के ऊपर एक ‘अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन’ (कम दबाव का घूमता हुआ हवा का घेरा) और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में दूसरा घेरा दर्ज किया है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक नमी की एक लंबी ‘ट्रफ़’ (दबाव की रेखा) खींची हुई है.

सरल शब्दों में कहें तो, दोनों महासागर एक साथ भारत में नमी उड़ेल रहे हैं. अल नीनो दुनिया के दूसरे छोर पर बैठकर इस नल को तुरंत बंद नहीं कर सकता.

अल नीनो के होते हुए भी चक्रवाती हवाएँ क्यों बन रही हैं?

साइक्लोनिक सर्कुलेशन हवा का एक ऐसा घेरा होता है जो अंदर की तरफ़ घूमते हुए ऊपर उठता है. बिलकुल किसी चक्रवात (Cyclone) की तरह, बस ताक़त में थोड़ा हल्का और शांत. अल नीनो दक्षिण एशिया के ऊपर हवा को दबाकर ऐसी प्रणालियों को बनने से रोकता है.

इसके बावजूद, IMD पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर इन चक्रवाती हवाओं को ट्रैक कर रहा है. वजह साफ है ये लोकल गर्मी और नमी से पनपते हैं, और इस समय दोनों समुद्रों का सतही पानी इतना गर्म है कि इन सिस्टमों को ईंधन दे सके.

अल नीनो सीज़न का रुख़ ज़रूर बदल सकता है, लेकिन जैसे ही लोकल स्थितियाँ मुफ़ीद होती हैं, वह इन चक्रवाती हवाओं को बनने से नहीं रोक पाता। और इस हफ़्ते दोनों तटों पर स्थितियाँ बिल्कुल मुफ़ीद हो गईं.

इस हफ़्ते मानसून अचानक इतना क्यों सुधर गया?

मानसून की ट्रफ़ (दबाव रेखा) को बारिश की ‘कन्वेयर बेल्ट’ की तरह समझिए. कुछ दिनों से यह रेखा बहुत उत्तर की तरफ़ खिसक गई थी. अब यह वापस मैदानों के ऊपर अपनी सामान्य जगह पर आ गई है, और बंगाल की खाड़ी ने इन नए सिस्टमों के ज़रिए नमी का पंप फिर से चालू कर दिया है.

IMD के बुलेटिन के मुताबिक़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में एक ही दिन में 12 से 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश दर्ज की गई है, और हफ़्ते भर आगे भी बारिश का अनुमान है.

‘इंडियन ओशन डिपोल’ (IOD) क्या है, और क्या ये मदद कर रहा है?

इंडियन ओशन डिपोल को आप भारत के अपने ‘आँगन का अल नीनो’ मान सकते हैं. यह हिंद महासागर के दो सिरों अफ्रीका के पास (पश्चिम) और इंडोनेशिया के पास (पूर्व) के तापमान के अंतर को मापता ह.

जब पश्चिमी हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है (जिसे पॉज़िटिव डिपोल कहते हैं), तो यह भारत की तरफ़ अतिरिक्त नमी धकेलता है और अल नीनो के सूखेपन को काफी हद तक बेअसर कर देता है. 1997-98 में जब पहली बार ‘गोडज़िला अल नीनो’ शब्द आया था इसी डिपोल ने भारत को भयानक सूखे से बचाया था. लेकिन इस साल, यह डिपोल शांत (Neutral) बैठा है। यह न मदद कर रहा है, न नुकसान बस एक मूकदर्शक बना हुआ है.

तो क्या मानसून की कमी दूर हो गई?

अभी नहीं, और शायद इतनी जल्दी होगी भी नहीं. आसमान में सफ़ेद बादल छा जाने का मतलब यह नहीं कि रिज़र्वायर (बांध) भर गए हैं. बारिश की कमी महीनों में जाकर पूरी होती है, और गोडज़िला अल नीनो जैसा शक्तिशाली सिस्टम पूरे सीज़न पर अपना दबाव बनाए रखेगा. लेकिन इस हफ़्ते के मौसम ने एक बहुत ख़ास बात साबित कर दी है. कभी-कभी कुछ दिनों के लिए, रोज़मर्रा का मामूली मौसम भी महासागर की बड़ी से बड़ी चाल को मात दे देता है.