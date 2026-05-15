धार भोजशाला में कैद देवी को मिला छुटकारा, सैकड़ों साल पुराना है विवाद, जानें अब तक की कहानी

Dhar Bhojshala Controversy: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला लेते हुए मंदिर करार दे दिया है. हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये परिसर हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर है. कोर्ट ने कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केंद्र हुआ करता था. हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर भरोसा जताते हुए इसे सरस्वती मंदिर करार दिया है. साथ ही हिंदुओं को पूजा का अधिकार भी दे दिया गया है. वहीं हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन देने के लिए सरकार से संपर्क करने की बात कही गई है.

बता दें कि मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला पत्थरों का कोई साधारण ढांचा नहीं, बल्कि उस कालखंड की गवाह है, जब वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दस्तावेजों में भले ही भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद कहा जाता रहा है. हालांकि इसकी कहानी अब तक गुमनाम थी.

आम योद्धा नहीं, ज्ञानी थे राजा भोज

भोजशाला की नींव 1034 ईस्वी में रखी गई थी. परमार वंश के राजा भोज ने इसकी नींव रखी थी. कहा जाता है कि राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि 72 कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञान के ज्ञानी थे. उन्होंने धार जिले में एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. इस विश्व विद्यालय को आज भोजशाला के नाम से जाना जाता है.

वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा

ये संस्थान नालंदा और तक्षशिला की तरह ही समृद्ध परंपरा का हिस्सा था. यहां पर दुनिया भर से आए छात्र पढ़ने आते थे. यहां पर 1035 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्रतिमा रखी गई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई. लगभग 271 सालों तक ये जगह शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा. यहां पर देश ही नहीं, विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे.

गौरवशाली इतिहास बयां करती है वास्तुकला

भोजशाला की वास्तुकला आज भी अपने गौरवशाली इतिहास को बयां करता है. आज से पहले ये कुछ सालों तक मस्जिद का प्रांगण रहा. मस्जिद के प्रांगण में स्तंभों और छतों पर पुराने मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं. यहां दीवारों और स्तंभों पर संस्कृत व्याकरण की संज्ञाएं, क्रियाएं और 10 तरह के कालों का उल्लेख है. यहां पर विष्णु के कर्मावतार के श्लोक और राजा अर्जुनवर्मा देव के शासनकाल में ‘करपूरमंजरी’ नाटक पत्थर पर उकेरे गए हैं. इसके अलावा यहां पर कालिदास, बाणभट्ट, और भवभूति जैसे विद्वानों का भी उल्लेख मिला है.

परमार शासन के अंत के साथ बदला स्वरूप

इसके बाद 1305 में शिक्षा के केंद्र का रूप बदला. 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के साथ मालवा में परमार शासन का अंत हो गया था. इसके बाद भोजशाला का स्वरूप बदल गया. 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने संस्कृत विश्वविद्यालय को मस्जिद में बदलने की कोशिश की. इसी बीच भोजशाला के बाहर एक मकबरा बनाया गया, जिसे कमाल मौलाना से जोड़ दिया गया. हालांकि जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड खंगाले गए, तो इस निर्माण से लगभग दो सदी पहले ही कमाल मौलाना की मृत्यु हो चुकी थी.

मां सरस्वती की पूजा ले गए अंग्रेज

भोजशाली के बर्बाद होने की कहानी यहीं नहीं रुकी. इसका दर्दनाक पहलू शुरू हुआ 1875 में. 1875 में अंग्रेज अधिकारी मेजर किंकैड ने यहां खुदाई कराई. खुदाई के दौरान मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती की खंडित प्रतिमा मिली. इस प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ लेकर लंदन चले गए. इसके बाद से मां सरस्वती की ये प्रतिमा भारत से हजारों मील दूर ग्रेट रसेल स्ट्रीट स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में है. 1961 में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इस प्रतिमा को वापस लाने की कोशिश की. इसके लिए काफी सबूत दिए गए लेकिन मूर्ति आज भी वापस नहीं आई है.

1936 से 1942 तक साथ में नमाज और पूजा

1936 से लेकर 1942 तक के बीच भोजशाला में नमाज और पूजा को लेकर काफी विवाद हुए. 1995 के बाद से संघर्ष और गहरा गया. 1995 के बाद कभी पूजा के लिए दिन तय किए गए, तो कभी नमाज के लिए समय निकाला गया. इसके बाद 1997 में आम लोगों का प्रवेश रोक दिया गया.

2013 और 2016 में हुआ विवाद

2013 और 2016 में वसंत पंचमी और शुक्रवार का दिन एक साथ पड़ने के कारण विवाद हुआ. उस दिन पूजा और नमाज दोनों एक साथ पड़ने के कारण पुलिस को लाठीचार्ज और कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था. वहीं अब लंबे समय बाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला लेते हुए इसे मां सरस्वती का मंदिर करार दिया है और यहां हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार दे दिया गया है. साथ ही मुस्लिम समाज को कहा है कि सरकार से नमाज के लिए जमीन की बात करें.