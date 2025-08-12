गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप, लोकसभा में पहुंचा विशेषाधिकार हनन का मामला

मनीष मेहता की रिपोर्ट, Nishikant Dubey: गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे और झारखंड सरकार के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। दुबे ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, देवघर पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी पर उनके विशेषाधिकार का हनन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की थी, जिस पर लोकसभा ने संज्ञान लिया है।

देवघर मंदिर पूजा विवाद से शुरू

हाल ही में सावन माह के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने को लेकर देवघर पुलिस ने निशिकांत दुबे के खिलाफ नया एफआईआर दर्ज किया था। दुबे का कहना है कि यह धार्मिक आस्था का मामला था, लेकिन इसे राजनीतिक रूप दे दिया गया। इस एफआईआर को भी उन्होंने विशेषाधिकार हनन के मामलों में शामिल किया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट

दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अध्यक्ष ओम बिरला ने गृह मंत्रालय से उनके खिलाफ दर्ज 51 मामलों का ब्योरा मांगा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, झारखंड सरकार ने सिर्फ उनके मुकदमों पर अब तक 113 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप

दुबे ने आरोप लगाया कि उन्हें “तबाह” करने की कोशिश की जा रही है और इसमें राहुल गांधी से जुड़े एक विभाग तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।

लंबा इतिहास विवादों का

यह पहला मौका नहीं है जब निशिकांत दुबे और झारखंड सरकार के बीच तनातनी हुई हो। पहले भी उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, सरकारी आदेश की अवहेलना और विवादित बयानों से जुड़े कई मामले दर्ज हो चुके हैं। दुबे लगातार इन मामलों को “राजनीतिक षड्यंत्र” बताते आए हैं।