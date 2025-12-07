Home > देश > मिल गया Goa Nightclub Fire का विलन, सामने आया सबसे बड़ा सच; यहां जानें अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई?

Goa Nightclub Fire: गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से अब तक 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: December 7, 2025 5:53:22 PM IST

Goa Nightclub Fire Latest News
Goa Nightclub Fire Latest News


Goa Nightclub Fire Latest News: गोवा से शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई. इस पूरे मामले पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे. मृतकों में तीन महिलाएं और तीन से चार पर्यटक भी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने आगे क्या-क्या बताया? (What did the Chief Minister tell further?)

मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार नाइट क्लब ने आग संबंधी सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था. पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नामक नाइट क्लब में आधी रात के बाद आग लगी. अग्निशमन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रात भर बचाव कार्य में जुटी रहीं. गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई और छह लोग घायल हो गए, डांस फ्लोर पर लगी. खबर है कि कुछ लोग आग से बचने के लिए नीचे किचन में भाग गए. वे क्लब के स्टाफ के साथ वहीं फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई.

चश्मदीदों ने क्या बताया? (What did the eyewitnesses say?)

इस पूरे मामले पर चश्मदीदों के बयान भी सामने आए हैं. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पणजी से करीब 25 km दूर गोवा के अरपोरा गांव में ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ में रात के करीब 1 बजे आग लग गई. उस समय नाइट क्लब में करीब 100 लोग मौज-मस्ती कर रहे थे. अचानक आग लगने के बाद अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. कुछ टूरिस्ट भागने में कामयाब रहे, जबकि कुछ नीचे किचन में भाग गए. थोड़ी ही देर में, क्लब आग की चपेट में आ गया.

फायरब्रिगेड के आग बुझाने के बाद 25 लाशें मिलीं. मरने वालों में टूरिस्ट और स्टाफ मेंबर शामिल थे और कुछ लाशों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. नाइट क्लब के इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक, ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में ‘बॉलीवुड बैंगर नाइट’ हो रही थी, तभी आग लग गई. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे गोवा के लिए “बहुत दर्दनाक दिन” बताया है और जांच के आदेश दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरा दुख जताया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया ये पोस्ट (Prime Minister Narendra Modi did this post)

प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायल जल्द से जल्द ठीक हों. गोवा के CM डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की. राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है.

आग की लपटें उठने पर अचानक हो गया हंगामा (There was a sudden commotion when flames rose)

हैदराबाद की एक टूरिस्ट फातिमा शेख ने न्यूज़ एजेंसी PTI को जानकारी देते हुए बताया कि आग की लपटें उठने पर अचानक हंगामा हुआ. हम क्लब से बाहर भागे तो देखा कि पूरा स्ट्रक्चर आग की लपटों में घिरा हुआ था. आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब आग लगी तो कुछ टूरिस्ट नीचे की ओर भागने लगे. उन्होंने कहा कि वे (टूरिस्ट) दूसरे स्टाफ के साथ वहां फंस गए. कई लोग क्लब से बाहर निकलने में कामयाब रहे. इसके अलावा, फातिमा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वहां ताड़ के पत्तों से बने कामचलाऊ ढांचे थे और उनमें आसानी से आग लग गई.

संकरा एंट्री-एग्जिट (Narrow entry-exit)

जानकारी सामने आ रही है कि ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अरपोरा नदी के बैकवाटर के पास है और इसका एंट्री और एग्जिट का रास्ता संकरा है. नाइट क्लब खुद को “आइलैंड क्लब” के तौर पर प्रमोट करता है और यह संकरी गलियों से मेन रोड से जुड़ा है. आग लगने के बाद यह मुश्किल साबित हुआ क्योंकि फायर इंजन क्लब तक नहीं पहुंच सके और उन्हें लगभग 400 m दूर पार्क करना पड़ा. एक सीनियर फायर ऑफिसर ने PTI को बताया कि संकरे रास्ते की वजह से क्लब तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिससे आग बुझाने के काम में देरी हुई. उन्होंने कहा कि कई मौतें धुएं में फंसने के बाद दम घुटने से हुईं.

क्लब ने नियमों का उल्लंघन किया (The club violated the rules)

अरपोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर ने कहा कि क्लब चलाने वाले पार्टनर एक झगड़े में फंसे हुए थे और उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उनके बीच झगड़ा था और उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ पंचायत में शिकायत दर्ज कराई थी. हमने जगह का इंस्पेक्शन किया और पाया कि उनके पास क्लब बनाने की परमिशन नहीं थी.

सरपंच ने क्या कहा? (What did the Sarpanch say?)

रेडकर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत ने तोड़ने का नोटिस जारी किया, लेकिन पंचायत डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने कार्रवाई रोक दी. उन्होंने कहा कि जगह के मालिक ने सौरव लूथरा को सबलेट कर दिया था. उन्होंने PTI से कहा कि जो आग लगने की घटना हुई वह बुरी थी. हम उन जगहों को नोटिस जारी कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं. अब, हमें और ज़्यादा सावधान रहना होगा.

अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई? (What action has been taken so far?)

सीएम प्रमोद सावंत द्वारा जांच का आदेश देने के बाद पुलिस ने नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं जानकारी सामने आ रही है कि मालिक के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और उसकी तलाश की जा रही है. घटनास्थल का दौरा करते हुए सीएम प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. सीएम के मुताबिक क्लब के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों मालिकों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. वहीं सीएम ने पीड़ितों की हर संभव मदद करने का स्थानीय प्रशासन को भी आदेश दिया है.

