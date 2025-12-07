Home > देश > गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 23 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख

गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 23 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख

Goa night club Fire: गोवा के अरपोरा में स्थित एक नाइट क्लब में भीषण हादसा हुआ. आग लगने से 23 लोगों की जान चली गई. घटना की जांच शुरू हो गई है.

By: JP Yadav | Last Updated: December 7, 2025 8:05:34 AM IST

Goa Night Club Fire
Goa Night Club Fire


Goa Night Club Fire: गोवा से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है. उत्तरी गोवा के अर्पोरा में शनिवार देर रात नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. देखते-देखते आग ने भीषण रूप धारण कर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक इस भीषण हादसे में 20 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. यह संख्या 23 बताई जा रही है. मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. गोवा पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, सिलेंडर में यह विस्फोट रात लगभग 1 बजे क्लब के किचन एरिया के पास हुआ. सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगभग दो घंटे तक कड़ी मशक्कत की. बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, लेकिन सबकुछ तबाह हो चुका था. 

4 पर्यटकों की भी गई जान

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वालों में 4 पर्यटक और 19 नाइटक्लब स्टाफ सदस्य शामिल हैं. हैरत की बात यह है कि आसपास रहने वालों का कहना है कि उन्होंने धमाके की कोई आवाज नहीं सुनी.

कैसे हुआ भीषण हादसा

सूत्रों के मुताबिक,  मिली जानकारी के मुताबिक,  उत्तरी गोवा के अर्पोरा में शनिवार देर रात नाइट क्लब में अचानक सिलेंडर फट गया. हादसे के दौरान नाइट क्लब के कई कर्मचारियों के साथ-साथ कुछ पर्यटक भी मौजूद हैं. सिलेंडर फटने के साथ घटनास्थल पर तुरंत आग लग गई. लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला. वहीं, सूचना पर तुरंत दमकल की मौके पर पहुंचीं. आग पूरी तरह से फैल चुकी थी. ऐसे में दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी समय लगा. जहां आग लगी वह गोवा के उत्तर जिले के अर्पोरा क्षेत्र में स्थित लोकप्रिय नाइटक्लब Birch by Romeo Lane है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 50 लोग घायल हुए हैं. सभी को इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है यहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

जान गंवाने वालों में स्टाफ भी शामिल

बताया रहा है कि इसमें अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग झुलसे भी हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में जान गंवाने वालों में नाइट क्लब के कर्मचारियों के साथ-साथ कुछ पर्यटक भी शामिल हैं.

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा है कि गोवा के अर्पोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है. जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना है. गोवा के CM डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है. राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है. 

परिजन को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये

उधर, अर्पोरा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री फंड (PMNRF‌) से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. इसकी जानकारी खुद पीएमओ की ओर से दी गई है. 

Tags: goa fire newsgoa newsgoa update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 23 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 23 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख
गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 23 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख
गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 23 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख
गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग, 23 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख