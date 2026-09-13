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Goa Chunav 2027: गोवा में अरविंद केजरीवाल ने ‘गोवा फर्स्ट’ नामक नए गठबंधन का किया एलान, एक साथ कांग्रेस-बीजेपी को जमकर लपेटा

Goa Assembly Election 2027: गोवा में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर 'गोवा फर्स्ट' बनाया है. जो राज्य में लोगों को कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, तीसरा विकल्प देने का काम करेगी.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2026 5:49:11 PM IST

गोवा में अरविंद केजरीवाल ने गोवा फर्स्ट गठबंधन का किया एलान
गोवा में अरविंद केजरीवाल ने गोवा फर्स्ट गठबंधन का किया एलान


Goa Chunav 2027: आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ‘गोवा फर्स्ट’ नाम के एक नए गठबंधन का एलान किया है और इसे तटीय राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक विकल्प के तौर पर पेश किया है. इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस गठबंधन का मकसद वोटरों को बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक विकल्प देना है. उन्होंने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे चुनाव के दौरान तो लड़ती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए बंद कमरों में मिलकर काम करती हैं.

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ‘गोवा फर्स्ट’ बनाया है, जो गोवा के लोगों को एक असली विकल्प देगा. गोवा के लोगों को दो बार धोखा दिया गया है. वे तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे. बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के दौरान लड़ सकती हैं, लेकिन बंद कमरों में वे एक साथ आती हैं, डील करती हैं और सरकार बनाने में एक-दूसरे की मदद करती हैं. गोवा एक असली विकल्प का हकदार है, जो सच में गोवा को सबसे पहले रखे. 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा के चुनाव मार्च 2027 से पहले होने हैं.

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केजरीवाल ने बीजेपी-कांग्रेस पर निशाना साधा

केजरीवाल ने गोवा में बीजेपी की सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने तर्क दिया कि सरकार में बड़ी संख्या में पूर्व कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी यह दिखाती है कि इसे असल में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार में आधे से ज्यादा लोग कांग्रेसी हों तो यह साफ है कि यह न तो बीजेपी की सरकार है और न ही कांग्रेस की. यह पैसे और माफिया की सरकार है, जहां प्राथमिकता ‘पॉकेट फर्स्ट’ (अपनी जेब भरना) है, न कि ‘गोवा फर्स्ट.



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केजरीवाल ने किया दावा

केजरीवाल ने आगे दावा किया कि बीजेपी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि पार्टी सिर्फ छह सीटों के साथ सरकार बना सकती है. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस के समर्थन के बिना यह कैसे मुमकिन होगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता खुलेआम दावा करते हैं कि छह सीटों के साथ भी वे सरकार बना सकते हैं. कैसे? कांग्रेस के समर्थन से? उन्होंने आगे कहा कि गोवा के लोग बेहतर के हकदार है. वे बदलाव चाहते हैं.

‘गोवा फर्स्ट’ गठबंधन में कौन-कौन शामिल है?

यह गठबंधन उन दो पार्टियों को एक साथ लाता है जो गोवा में बीजेपी-कांग्रेस की लड़ाई से अलग खुद को एक तीसरे राजनीतिक मोर्चे के तौर पर पेश कर रही हैं. गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसके नेता पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई हैं. वे अभी 40 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में पार्टी के अकेले विधायक हैं. इसके अलावा, गोवा में आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायक हैं – बेनौलिम से वेंजी विएगास और वेलिम से क्रूज़ सिल्वा; ये दोनों दक्षिण गोवा में हैं. ये दोनों पार्टियां अब 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ‘गोवा फर्स्ट’ बैनर के तहत एक साथ आई हैं.

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Tags: arvind kejriwalgoa chunav 2027home-hero-pos-1
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