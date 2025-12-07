Home > देश > गोवा में ‘मौत का क्लब’! सिंगर परफॉर्म कर रही थी और छत से गिर रही थीं आग की लपटें… देखिए सनसनीखेज Video

गोवा के अरपोरा क्लब में सिलेंडर फटने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. देखें सिंगर के परफॉर्मेंस के दौरान छत से आग लगने का Shocking Video. क्या फायर सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ? बेसमेंट में फंसे लोगों की कहानी और बड़ी लापरवाही का खुलासा.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 7, 2025 12:37:13 PM IST

रविवार देर रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है. अब तक इस दुखद घटना में 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से जल गए हैं. मरने वालों में 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं. आग में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वालों की संख्या 25 तक हो सकती है, और 50 लोग घायल हुए हैं.

इस बीच, घटना का नया वीडियो फुटेज सामने आया है, दावा किया जा रहा है की यह वीडियो उसी क्लब की है. जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वीडियो में एक सिंगर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिख रही है. तभी अचानक क्लब की छत से आग की लपटें निकलने लगती हैं. हैरानी की बात है कि उस समय कोई फायर सेफ्टी सिस्टम या अलार्म एक्टिवेट नहीं हुआ था. फुटेज के अनुसार, परफॉर्मर्स और स्टाफ ने समय रहते आग देख ली और मौके से भागने में कामयाब रहे. हालांकि, बेसमेंट में मौजूद कई लोग धुएं और उसके बाद मची भगदड़ में फंस गए.

