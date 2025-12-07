गोवा में ‘मौत का क्लब’! सिंगर परफॉर्म कर रही थी और छत से गिर रही थीं आग की लपटें… देखिए सनसनीखेज Video

रविवार देर रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है. अब तक इस दुखद घटना में 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से जल गए हैं. मरने वालों में 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं. आग में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वालों की संख्या 25 तक हो सकती है, और 50 लोग घायल हुए हैं.

🇮🇳⚡ New Footage Emerges from Arpora, Goa. A singer was performing when flames suddenly erupted from the roof. Shockingly, no visible fire safety equipment activated at the moment of the incident. The performers and staff noticed the fire just in time and rushed to safety. pic.twitter.com/OOTwrXTCZa — Osint World (@OsiOsint1) December 7, 2025

इस बीच, घटना का नया वीडियो फुटेज सामने आया है, दावा किया जा रहा है की यह वीडियो उसी क्लब की है. जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वीडियो में एक सिंगर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिख रही है. तभी अचानक क्लब की छत से आग की लपटें निकलने लगती हैं. हैरानी की बात है कि उस समय कोई फायर सेफ्टी सिस्टम या अलार्म एक्टिवेट नहीं हुआ था. फुटेज के अनुसार, परफॉर्मर्स और स्टाफ ने समय रहते आग देख ली और मौके से भागने में कामयाब रहे. हालांकि, बेसमेंट में मौजूद कई लोग धुएं और उसके बाद मची भगदड़ में फंस गए.

खबर अपडेट की जा रही है…