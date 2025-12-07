Home > देश > Goa Night Club Fire: सिर्फ 30 सेकंड में 23 लोग राख! ‘हमने चीखें सुनीं…’, उस खौफनाक मंजर के बारे में लोगों ने और क्या बताया?

गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में हुए भीषण सिलेंडर धमाके और आगजनी में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई वहीं करीब 50 लोग घायल हैं. जानें, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा? क्लब से आ रही चीख-पुकार की भयानक कहानी, क्या बोली गोवा सरकार?

By: Shivani Singh | Last Updated: December 7, 2025 10:53:41 AM IST

उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में एक नाइट क्लब में हुए भीषण सिलेंडर ब्लास्ट ने न सिर्फ गोवा, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. शनिवार देर रात हुई इस विनाशकारी घटना में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसने जश्न और मौज-मस्ती के माहौल को चीख-पुकार और मातम में बदल दिया। एक तेज धमाके के साथ भड़की आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया. जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनका अंत बेहद दर्दनाक था. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे गोवा के इतिहास की एक बड़ी और दुखद घटना बताया है, जिसकी पूरी जांच का आश्वासन दिया गया है.

आइए जानते हैं, उस खौफनाक रात की आँखों देखी कहानी, जिसे सुनकर हर कोई दहल उठा.

गोवा के अरपोरा इलाके में नाइट क्लब में लगी भयंकर आग के बाद, पास के ही एक रेस्टोरेंट में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि हादसे से कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था. अचानक एक तेज धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. गार्ड ने कहा कि हमने एक जबरदस्त धमाका सुना. पहले लगा कि शायद कोई गाड़ी का टायर फटा होगा, लेकिन आवाज इतनी जोरदार थी कि हम बाहर की ओर दौड़ पड़े. बाद में पता चला कि सिलेंडर के फटने से आग भड़की और देखते ही देखते क्लब आग की लपटों में घिर गया.

क्लब से चीखने-चिल्लाने की आवाजें 

वहीं एक स्थानीय निवासी ने भी उस खौफनाक पल को याद करते हुए कहा जब मैं घर जा रहा था, तभी अचानक एक बड़ा धमाका सुनाई दिया. कुछ ही मिनटों बाद हमने एम्बुलेंस को तेजी से मौके की ओर जाते देखा. जब हम पास पहुंचे तो आग इतना फैल चुकी थी कि अंदर जाना मुश्किल था. तब तक घटना हो चुकी थी और लोग बचाव में जुटे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के बाद क्लब के भीतर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगी थीं. धुआं और आग इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में माहौल खतरनाक बन गया. इलाके में मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए भागे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बचाव दल को भी अंदर पहुंचने में मुश्किलें आईं.

Goa Night club से पहले इस पब में हुआ था जोरदार धमाका! पिछले 10 वर्षों में देश में हुए 8 बड़े अग्निकांड, जिसकी कहानी आज…

गोवा के DGP ने क्या कहा?

गोवा के DGP आलोक कुमार ने बताया कि आधी रात के कुछ देर बाद पुलिस को अलर्ट मिला. उन्होंने कहा, “अरपोरा में एक रेस्टोरेंट-कम-क्लब में एक दुखद घटना हुई. पुलिस कंट्रोल रूम को रात 12:04 बजे आग लगने की जानकारी मिली, और पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचे. आग पर अब काबू पा लिया गया है, और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस घटना के कारण की जांच करेगी, और हम जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई करेंगे.”

हादसे को लेकर गोवा सरकार ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था. सीएम सावंत ने कहा, “हम क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के बावजूद इसे संचालित करने की अनुमति दी.”

हादसे में 23 लोगों की मौत

इस हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि सिलेंडर ब्लास्ट के कारण यह हादसा हुआ है. हादसे की जानकारी देते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है. जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. गोवा सरकार की ओर से मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, गोवा के इतिहास में पर्यटन स्तर पर इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है.

गोवा के क्लब में कैसे लगी आग, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल को किया गया नजरअंदाज, धुआं भी ले सकता है जान? जानें- हर सवाल का जवाब

