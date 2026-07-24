पासवर्ड भूल गए तो अब नहीं होगी टेंशन! Gmail रिकवर करने के लिए गूगल ला रहा है Video Selfie फीचर

Gmail Password Recovery: Gmail इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए गूगल एक नया और अहम सिक्योरिटी फीचर लेकर आ रहा है. कई बार यूजर्स अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उनके पास न तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उपलब्ध होता है और न ही रिकवरी ईमेल तक पहुंच होती है. ऐसे में अकाउंट वापस पाना काफी मुश्किल हो जाता है. अब गूगल इस समस्या का समाधान Video Selfie Authentication फीचर के जरिए करने जा रहा है. इसकी जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में साझा की है.

क्या है गूगल का नया Video Selfie फीचर?

गूगल के अनुसार, यह फीचर उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो अपना Gmail अकाउंट दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सामान्य साइन-इन या रिकवरी के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. ऐसी स्थिति में यूजर अपनी पहचान साबित करने के लिए Video Selfie रिकॉर्ड कर सकेंगे. वीडियो की मदद से गूगल यह सत्यापित करेगा कि अकाउंट एक्सेस करने वाला व्यक्ति वास्तविक अकाउंट होल्डर ही है.

पासवर्ड रिकवरी होगी पहले से ज्यादा आसान

भविष्य में यदि कोई यूजर अपना Gmail पासवर्ड भूल जाता है और सामान्य तरीके से साइन-इन नहीं कर पाता, तो उसे अकाउंट रिकवरी के दौरान Video Selfie रिकॉर्ड करने का विकल्प मिलेगा. इस प्रक्रिया के बाद गूगल वीडियो का सत्यापन करेगा और पहचान सही पाए जाने पर यूजर को अपने अकाउंट तक दोबारा पहुंच मिल सकेगी.

ऐसे काम करेगा Video Selfie Authentication

गूगल के मुताबिक, इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले यूजर को सेटअप के दौरान एक छोटा-सा वीडियो रिकॉर्ड करना होगा. वीडियो सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा. प्रोसेस पूरा होने के बाद यह वीडियो सुरक्षित रूप से रेफरेंस के तौर पर सेव रहेगा. भविष्य में पासवर्ड भूलने या स्टैंडर्ड साइन-इन फेल होने की स्थिति में नया लाइव वीडियो रिकॉर्ड कराया जाएगा. गूगल दोनों वीडियो का मिलान कर यूजर की पहचान सत्यापित करेगा.

पुराना वीडियो या फोटो नहीं चलेगी

गूगल ने साफ किया है कि इस प्रक्रिया में पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो या किसी फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यूजर को हर बार लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना होगा ताकि सिस्टम यह सुनिश्चित कर सके कि पहचान सत्यापन वास्तविक समय में हो रहा है.

डीपफेक और फर्जी वीडियो भी पकड़ सकेगा सिस्टम

कंपनी का कहना है कि Video Selfie Authentication में कई एडवांस सिक्योरिटी लेयर शामिल की गई हैं. यह तकनीक केवल वास्तविक व्यक्ति के लाइव वीडियो को ही स्वीकार करेगी. साथ ही AI आधारित सिस्टम डीपफेक या छेड़छाड़ किए गए वीडियो की पहचान भी कर सकेगा. इसका उद्देश्य Gmail अकाउंट रिकवरी को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है.

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए उपयोगी साबित होगा-

जिन्होंने पासवर्ड भूल दिया है.

जिनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है.

जो रिकवरी ईमेल तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं.

जिनके लिए पारंपरिक रिकवरी विकल्प काम नहीं कर रहे हैं.

ऐसे मामलों में Video Selfie नया और सुरक्षित विकल्प बन सकता है.

गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में दी जानकारी

गूगल ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि यह फीचर अकाउंट रिकवरी प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ सुरक्षा को भी मजबूत करेगा. कंपनी का लक्ष्य है कि यूजर्स बिना अनावश्यक परेशानी के अपने अकाउंट तक सुरक्षित तरीके से दोबारा पहुंच बना सकें.