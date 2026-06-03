कीमतों में विस्फोट का काउंटडाउन शुरू, दुनिया तेल संकट के मुहाने पर! क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम?

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Global Oil Reserves Under Pressure: करीब दो महीने पहले वैश्विक निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने एक अहम विश्लेषण में सवाल उठाया था कि दुनिया के पास उपयोग योग्य कच्चे तेल का न्यूनतम भंडार कब तक बचा रहेगा. रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि केवल कुल तेल भंडार को देखकर स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता. असली चिंता उस तेल की है जिसे तुरंत बाजार में उतारा जा सकता है. यह ठीक उसी तरह है जैसे मानव शरीर में केवल खून की मात्रा नहीं बल्कि उसका लगातार प्रवाह महत्वपूर्ण होता है.
वाणिज्यिक भंडार पहुंच सकते हैं खतरनाक स्तर तक
जेपी मॉर्गन के अनुसार 2026 की शुरुआत में वैश्विक तेल भंडार लगभग 8.4 अरब बैरल था, लेकिन इसमें से केवल 0.8 अरब बैरल ही ऐसा था जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल इस्तेमाल किया जा सकता था. अगर होर्मुज स्ट्रेट में व्यवधान जारी रहता है और तेल की मांग में पर्याप्त गिरावट नहीं आती, तो दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों के वाणिज्यिक भंडार खतरनाक स्तर तक पहुंच सकते हैं.
कीमतें नहीं बढ़ीं, इसलिए संकट और गहरा गया
सामान्य परिस्थितियों में जब रोजाना करोड़ों बैरल तेल की आपूर्ति बाधित हो जाए तो कीमतों में तेज उछाल आता है और मांग स्वतः कम हो जाती है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. मार्च और अप्रैल में कुछ बढ़ोतरी के बाद तेल की कीमतें फिर नरम पड़ गईं. इससे उपभोग में अपेक्षित गिरावट नहीं आई और वैश्विक भंडारों पर दबाव बढ़ता गया. इसी वजह से कई विश्लेषकों ने तेल बाजार के मौजूदा गणित पर सवाल खड़े किए. गोल्डमैन सैक्स ने भी संकेत दिया कि मई के दौरान वैश्विक तेल भंडार रिकॉर्ड गति से घटे, लेकिन कीमतों में उसका पूरा असर दिखाई नहीं दिया. इसकी एक वजह यह रही कि बाजार लगातार इस उम्मीद में रहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता जल्द हो जाएगा और होर्मुज स्ट्रेट फिर सामान्य हो जाएगा.
बड़ी तेल कंपनियों ने क्यों बजाई खतरे की घंटी?
अब तेल उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियां खुलकर चेतावनी दे रही हैं कि दुनिया का सुरक्षा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है. शेवरॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइक वर्थ का कहना है कि बाजार के पास अब पहले जैसी अतिरिक्त क्षमता नहीं बची है. अगर आपूर्ति में व्यवधान जारी रहा तो जून और जुलाई में कीमतों पर सीधा असर दिखाई देगा. उनके मुताबिक अब तक दुनिया ने अपने आपातकालीन भंडार, रणनीतिक रिजर्व और वैकल्पिक स्रोतों के सहारे संकट को संभाला, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती. सुरक्षा के लिए रखा गया अतिरिक्त तेल लगातार घट रहा है और बाजार की झटके सहने की क्षमता भी कमजोर हो रही है.
160 डॉलर तक पहुंच सकता है तेल
अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एक्सॉन के वरिष्ठ अधिकारी नील चैपमैन ने इससे भी ज्यादा गंभीर चेतावनी दी है. उनका कहना है कि वैश्विक वाणिज्यिक और रणनीतिक भंडार लगातार घट रहे हैं और दुनिया ऐसे स्टोरेज स्तर के करीब पहुंच रही है जो पहले कभी नहीं देखे गए. यदि भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंचते हैं तो ब्रेंट क्रूड 150 से 160 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल बाजार इसलिए शांत दिखाई दे रहा है क्योंकि कई देश अपने रिजर्व से तेल निकाल रहे हैं. लेकिन जब यह सहारा खत्म होगा तब कीमतों में अचानक उछाल आ सकता है और मजबूरी में मांग घटने लगेगी.
होर्मुज स्ट्रेट क्यों बना पूरी दुनिया की चिंता?
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल है. वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. मौजूदा संघर्ष के कारण जहाजों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और कई बड़े टैंकर अब भी फंसे हुए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि संघर्ष समाप्त होने के बाद भी सामान्य स्थिति बहाल होने में कई महीने लग सकते हैं. यूएई की राष्ट्रीय तेल कंपनी के प्रमुख ने भी कहा है कि यदि संघर्ष अभी समाप्त हो जाए तब भी तेल आपूर्ति को संघर्ष-पूर्व स्तर तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे और पूर्ण सामान्य स्थिति 2027 से पहले मुश्किल दिखाई देती है.
चीन के भंडार बने दुनिया की आखिरी उम्मीद
विश्लेषकों का मानना है कि चीन के पास मौजूद विशाल रणनीतिक तेल भंडार कुछ समय के लिए वैश्विक संकट को टाल सकते हैं. हालांकि यदि चीन अपने भंडार बाजार में नहीं उतारता या उन्हें भी तेजी से उपयोग करना शुरू कर देता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.
महंगाई और मंदी का भी बढ़ रहा खतरा
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तेल संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहेगा. परिवहन लागत बढ़ेगी, वस्तुओं की कीमतें ऊपर जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा भी मंडरा सकता है. कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऊर्जा कीमतों में लगातार वृद्धि दुनिया भर में महंगाई को दोबारा बढ़ा सकती है.
क्या है सबसे बड़ा खतरा?
विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक संकट तेल की कुल उपलब्धता नहीं बल्कि तेजी से घटते उपयोग योग्य भंडार हैं. जब तक ईरान-अमेरिका संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं निकलता और होर्मुज स्ट्रेट में तेल परिवहन पूरी तरह सामान्य नहीं होता, तब तक वैश्विक बाजार पर दबाव बना रह सकता है. तेल भंडार लगातार घटते रहे तो आने वाले हफ्तों में कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है.