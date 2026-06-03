कीमतों में विस्फोट का काउंटडाउन शुरू, दुनिया तेल संकट के मुहाने पर! क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम?

Global Oil Reserves Under Pressure: करीब दो महीने पहले वैश्विक निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने एक अहम विश्लेषण में सवाल उठाया था कि दुनिया के पास उपयोग योग्य कच्चे तेल का न्यूनतम भंडार कब तक बचा रहेगा. रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि केवल कुल तेल भंडार को देखकर स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता. असली चिंता उस तेल की है जिसे तुरंत बाजार में उतारा जा सकता है. यह ठीक उसी तरह है जैसे मानव शरीर में केवल खून की मात्रा नहीं बल्कि उसका लगातार प्रवाह महत्वपूर्ण होता है.

वाणिज्यिक भंडार पहुंच सकते हैं खतरनाक स्तर तक

जेपी मॉर्गन के अनुसार 2026 की शुरुआत में वैश्विक तेल भंडार लगभग 8.4 अरब बैरल था, लेकिन इसमें से केवल 0.8 अरब बैरल ही ऐसा था जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल इस्तेमाल किया जा सकता था. अगर होर्मुज स्ट्रेट में व्यवधान जारी रहता है और तेल की मांग में पर्याप्त गिरावट नहीं आती, तो दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों के वाणिज्यिक भंडार खतरनाक स्तर तक पहुंच सकते हैं.