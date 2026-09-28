Home > देश > गर्ल्स हॉस्टल से भूत की अफवाह तक, 140 KM दूर पंजाब विश्वविद्यालयों में क्यों बार-बार भड़की हिंसा? जाने क्या है दोनों में संबंध

गर्ल्स हॉस्टल से भूत की अफवाह तक, 140 KM दूर पंजाब विश्वविद्यालयों में क्यों बार-बार भड़की हिंसा? जाने क्या है दोनों में संबंध

Punjab University Violence: चितकारा यूनिवर्सिटी में भूत और लड़कियों के लापता होने की अफवाहों के बाद, करीब 140 किलोमीटर दूर LPU में रेप और सुसाइड के आरोपों को लेकर लगातार दो रात हिंसक प्रदर्शन हुए. क्या है दोनों के बीच समानता?

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 28, 2026 5:59:32 PM IST

पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा हिंसा का मामला क्या है?
पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा हिंसा का मामला क्या है?


पंजाब की चितकारा यूनिवर्सिटी और LPU में लगातार दो रात हिंसा हुई. चितकारा में भूत और दो छात्राओं के लापता होने की अफवाह फैली, जबकि LPU में  और सुसाइड के आरोप सामने आए. छात्राओं की सुरक्षा को लेकर दोनों कैंपस में प्रदर्शन शुरू हुए, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. चलिए समझते हैं दोनों मामला. 

दोनों के बीच क्या है संबंध?

दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शनों में समानता ने कुछ चर्चा और जांच को आकर्षित किया है. लेकिन स्पेशल DGP परवीन सिन्हा के अनुसार, चितकारा यूनिवर्सिटी और LPU में हुई हिंसा के बीच कोई संबंध नहीं है.चितकारा में भूत की अफवाहें बुधवार (23 सितंबर) से ही फैलने लगी थीं, जिसके बाद शुक्रवार रात को एक बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट और हिंसा हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, LPU में स्टूडेंट्स शनिवार रात (26 सितंबर) को इकट्ठा होने लगे और रविवार सुबह प्रोटेस्ट हिंसा और हाईवे जाम में बदल गया.

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सोशल मीडिया से फैला डर

सोशल-मीडिया पोस्ट और वीडियो ने दोनों यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ा दिया. जब परेशान स्टूडेंट्स जवाब के लिए इकट्ठा हुए, तो पुलिस और यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन चल रहे दावों के कोई सबूत नहीं हैं. टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक, सोमवार (28 सितंबर) सुबह तक LPU में 2,000 से ज़्यादा पुलिसवाले तैनात कर दिए गए थे। ADGP MF फारूकी ने ANI को बताया, ‘लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बना हुआ है और ठीक हो गया है.’ LPU ने सोमवार से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास रोक दी थीं और मिड-टर्म एग्जाम भी टाल दिए थे. अशांति के बाद चितकारा यूनिवर्सिटी ने सोमवार से 1 अक्टूबर तक पढ़ाई-लिखाई रोक दी. रेगुलर क्लास 5 अक्टूबर से फिर से शुरू होने वाली हैं.

चितकारा यूनिवर्सिटी में क्या है पूरा मामला?

चितकारा यूनिवर्सिटी में डर की शुरुआत 23 सितंबर को हुई, जब कुछ छात्राओं ने हॉस्टल में डरावनी आवाजें बजाईं. इसके बाद तीन साल पहले आत्महत्या करने वाली एक छात्रा के भूत की अफवाह फैल गई. एम्बुलेंस और एक पुजारी के कैंपस आने से अफवाह और बढ़ी. हालांकि यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि एम्बुलेंस एक छात्र को अस्पताल से वापस लाने के लिए आई थी और किसी मौत या आत्महत्या का मामला नहीं था. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी कथित तौर पर लापता लड़कियों के नाम, फ़ोटो, रोल नंबर या पहचान की दूसरी जानकारी नहीं दे सके.

एलपीयू का क्या है मामला?

LPU में छात्रों ने एक बाहरी कर्मचारी पर गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. कुछ छात्रों ने उसके बाद छात्रा की आत्महत्या का दावा भी किया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर SIT बनाई है। शुरुआती जांच में पुलिस को बताए गए स्थान पर घटना के सबूत नहीं मिले हैं.

यह खबर भी पढ़ें: सिर पर पल्लू, मांग में सिंदूर.. छठ पूजा की भक्ति के रंग में रंगीं स्मृति ईरानी, ‘क्योंकि सास..’ में दिखी महापर्व की झलक

Tags: Punjab UniversityPunjab University Violence
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