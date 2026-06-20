Home > क्राइम > गर्लफ्रेंड को था महंगे उपहार और अय्याशी का शौक, नाबालिग लड़के बनें चोर; पुलिस ने किया गिरफ्तार

गर्लफ्रेंड को था महंगे उपहार और अय्याशी का शौक, नाबालिग लड़के बनें चोर; पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mumbai News: गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने के लिए लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला के घर में सोने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया. अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं. गर्लफ्रेंड के शौक महंगे थे, वह घूमना-फिरना, महंगे तोहफे लेना और खूब मौज-मस्ती करना चाहती थी. लेकिन लड़के के पास ये शौक पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 20, 2026 6:29:51 PM IST

मुंबई में गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए नाबालिगों ने की चोरी
मुंबई में गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए नाबालिगों ने की चोरी


Mumbai News: गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने के लिए लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला के घर में सोने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया. अब दोनों पुलिस हिरासत में हैं.
गर्लफ्रेंड के शौक महंगे थे, वह घूमना-फिरना, महंगे तोहफे लेना और खूब मौज-मस्ती करना चाहती थी. लेकिन लड़के के पास ये शौक पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे. उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पैसे जुगाड़ने की तरकीब सोची और पहुंच गए एक बुजुर्ग के घर पर चोरी करने. दोनों नाबालिग ​लश्करीबाग इलाके में 85 साल की बुजुर्ग कौशल्याबाई गाणेर के घर में घुसे और वहां से 50 हजार रुपये नकद और सोने के कुंडल और अंगूठियां चोरी करके फरार हो गए.

नाबालिगों के पास मिला चोरी का माल

शिकायत मिलने के बाद पांचपावली पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने उनके पास से ​चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली. साथ ही चोरी का कुछ सामान भी उनके पास से बरामद हुआ है. जिसमें 50 हजार रुपये नकद, सोने के कुंडल और अंगूठियां पुलिस ने बरामद कर ली है. जांच में पता चला है कि यह मोटरसाइकिल उन्होंने नागपुर ग्रामीण के पांचगांव इलाके से चुराई थी. 

You Might Be Interested In

गर्लफ्रेंड के लिए की चोरी

नाबालिग लड़को ने बताया कि लगातार बढ़ रहे आर्थिक दबाव के कारण उसने अपराध की राह चुनी. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देकर अपनी गर्लफ्रेंड की महंगी डिमांड्स और लाइफस्टाइल का खर्च उठाने की कोशिश कर रहा था.
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी संगठित गिरोह से जुड़ा था या उसने अकेले ही वारदातों को अंजाम दिया. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आर्थिक दबाव और दिखावटी जीवनशैली की चाह कई बार लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकती है.

नाबालिग पर चोरी के मामले से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं 

कौन सी धाराएं लगती हैं

चोरी की घटना के अनुसार नाबालिग पर धाराएं वही लगती हैं जो वयस्कों पर लगती हैं (जैसे चोरी के लिए BNS की धारा 303 / IPC की धारा 378 और 379).

सजा का प्रावधान
नाबालिग को जेल नहीं भेजा जाता है. उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत सुधारात्मक गृह (Observation Home) भेजा जा सकता है, सामुदायिक सेवा (Community Service) कराई जा सकती है, या माता-पिता के हवाले कर दिया जाता है.

Tags: crime newsmumbai news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फिट रहने के लिए 1 दिन में कितनी रोटी खाना...

June 20, 2026

अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

June 20, 2026

पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

June 20, 2026

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026

कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन...

June 20, 2026
गर्लफ्रेंड को था महंगे उपहार और अय्याशी का शौक, नाबालिग लड़के बनें चोर; पुलिस ने किया गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्लफ्रेंड को था महंगे उपहार और अय्याशी का शौक, नाबालिग लड़के बनें चोर; पुलिस ने किया गिरफ्तार
गर्लफ्रेंड को था महंगे उपहार और अय्याशी का शौक, नाबालिग लड़के बनें चोर; पुलिस ने किया गिरफ्तार
गर्लफ्रेंड को था महंगे उपहार और अय्याशी का शौक, नाबालिग लड़के बनें चोर; पुलिस ने किया गिरफ्तार
गर्लफ्रेंड को था महंगे उपहार और अय्याशी का शौक, नाबालिग लड़के बनें चोर; पुलिस ने किया गिरफ्तार